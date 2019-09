French Days – 100€ de remise sur les Honor 20 et 20 Pro !

Les French Days, ça commence à partir du vendredi 27 septembre jusqu’au 1er octobre ! Et Honor nous fait une belle surprise avec une remise bien sympathique !

On veut tout savoir !

Les HONOR 20 et HONOR 20 PRO bénéficient d’une remise immédiate de 100€.

Au prix de 399€ pour le HONOR 20 et 499€ pour le HONOR 20 PRO, il devient difficile de ne pas se laisser tenter par l’expérience unique et captivante de ces téléphones doté d’excellentes caractéristiques aussi bien en termes de photographie, de performance et de design.

On l’a où cette offre des French Days ?

Vous pouvez découvrir l’offre à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger, et chez Orange.

Et vous, allez-vous vous laisser tenter ?