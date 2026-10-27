Galaxy Buds On : découvrez les tout premiers écouteurs à clip de Samsung !

Et si vous pouviez enfin écouter vos morceaux préférés tout en entendant distinctement ce qui se passe autour de vous ? Samsung bouscule ses propres habitudes et dévoile ses tout premiers écouteurs ouverts à fixation externe : les Galaxy Buds On. Il s’agit d’une innovation majeure conçue pour épouser parfaitement les contours de votre oreille sans jamais boucher le conduit auditif.

Les Galaxy Buds On arborent un design novateur orienté vers le confort absolu et la sécurité

Les ingénieurs de la marque abandonnent les formats intra-auriculaires traditionnels pour introduire une architecture totalement ouverte. Ce positionnement externe révolutionne l’usage quotidien en vous permettant de rester pleinement alerte lors de vos footings urbains ou de vos déplacements quotidiens.

Pour ce faire, l’appareil mise sur un alliage spécial à mémoire de forme pour garantir un maintien irréprochable durant l’effort. Cette conception orthopédique répartit la pression uniformément. Elle élimine toute sensation de fatigue auditive, même après de longues heures d’utilisation continue. Vous oubliez rapidement leur présence tout en profitant d’une liberté totale de mouvement.

Des performances acoustiques dopées par l’intelligence artificielle

Sous cette coque originale, le fabricant intègre des haut-parleurs performants associés à une technologie de conduction aérienne de pointe. Un traitement acoustique spécifique limite efficacement les fuites sonores vers votre entourage. De plus, la plateforme Qualcomm Snapdragon anime l’ensemble pour offrir une autonomie remarquable frôlant les dix heures en écoute continue.

L’intégration logicielle pousse l’expérience encore plus loin grâce à l’écosystème Galaxy AI et l’assistant Gemini Live. Vous pilotez vos appels d’un simple mouvement de tête et profitez d’une isolation vocale redoutable grâce aux capteurs à conduction osseuse.

Une commercialisation stratégique amorcée en Asie

La commercialisation débute officiellement sur le sol sud-coréen pour un tarif fixé à environ 190 euros. Le constructeur propose pour l’instant un unique coloris noir sobre et élégant. Les premiers acquéreurs bénéficient d’avantages promotionnels exclusifs sur la boutique officielle. En effet, jusqu’au 30 novembre, Samsung gâte ses clients en glissant deux bons de réduction de 30% dans leur panier. Ces coupons, valables sur l’ensemble des accessoires de la gamme Galaxy Buds disponibles sur le site officiel, restent utilisables jusqu’au 20 décembre prochain.

La marque déploie progressivement sa nouvelle gamme à l’international selon un calendrier par phases. Les amateurs de technologie s’impatientent déjà de découvrir la date exacte de l’arrivée de ces accessoires sur le marché européen.