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Galaxy Buds On : Samsung se lance sur le marché des écouteurs à clip

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 5 octobre 2026
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samsung galaxy buds on

 Samsung adopte un nouveau format d’écouteurs audio : les Galaxy Buds On. Ce modèle inaugure le format à clip au sein du catalogue de la marque. L’entreprise rejoint ainsi des concurrents comme Bose, Huawei ou Shokz sur ce segment en pleine expansion. Apparemment, le lancement initial concerne uniquement le marché sud-coréen.

Galaxy Buds On : la recherche du confort grâce au design ouvert

Les nouveaux Galaxy Buds On se fixent directement sur le pavillon de l’oreille. Cette conception laisse le canal auditif totalement libre. Autrement dit, la structure évite la sensation d’obstruction typique des modèles intra-auriculaires.

Samsung a particulièrement travaillé l’ergonomie de l’appareil. Une surface de contact élargie répartit la pression de manière homogène sur la bande de maintien. De plus, chaque écouteur intègre des commandes tactiles sur sa partie arrière. Quant au boîtier de charge, il reprend un design très proche de celui des Galaxy Buds 4.

galaxy buds on 1

Des technologies embarquées pour isoler la voix et renforcer les basses

D’habitude, les écouteurs ouverts génèrent des fuites acoustiques vers l’extérieur. Toutefois, Samsung résout cette contrainte technique grâce au système d’enceintes TwinBoost. Cette innovation renforce la puissance des basses fréquences.

Par ailleurs, l’appareil adapte aussi automatiquement son volume en fonction des bruits ambiants. Plus précisément, un système d’isolation vocale améliore la clarté des appels téléphoniques. Grâce à ces technologies, les Galaxy Buds On promettent une expérience d’écoute optimale en milieu urbain.

galaxy buds on 2

Des fonctionnalités exclusives réservées à l’écosystème Galaxy

Le constructeur réserve des options avancées aux utilisateurs de smartphones de la marque. Par exemple, la prise en charge des mouvements de tête permet d’accepter ou de refuser un appel sans les mains.

Par ailleurs, l’assistant intelligent Gemini Live s’intègre directement au système audio. Une pression prolongée sur la zone tactile active ainsi la fonction de note vocale rapide. En outre, les adeptes des objets connectés du constructeur apprécieront également les synergies avec les solutions de géolocalisation de la marque, comme la technologie intégrée au Galaxy SmartTag 3.

Prix et date de sortie : les détails du lancement des Galaxy Buds On

Les Galaxy Buds On sortent en Corée du Sud le 27 octobre 2026. Le fabricant propose une unique finition noire pour ce lancement. Le tarif officiel atteint 299 000 wons, ce qui équivaut à environ 220 dollars.

Samsung a également confirmé le déploiement ultérieur du produit à l’échelle internationale. Néanmoins, la marque communiquera plus tard les dates de sortie et les prix pour les autres régions.

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 5 octobre 2026
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Arielle

Ancienne juriste devenue geek de service (et fière de l'être) ! Titulaire d’un Master en droit, j’ai troqué les gros volumes de lois pour une plume beaucoup plus connectée. Mon crédo ? Rendre le futur accessible, fun et carrément captivant. Chaque jour, je vous livre le meilleur du web et des innovations sur un plateau, histoire que vous soyez la personne la plus branchée au prochain dîner !

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