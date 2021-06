Galaxy Watch Active 4 : voici le design de la prochaine montre connectée Samsung

La prochaine montre connectée de Samsung commence à faire parler d’elle. Le célèbre informateur OnLeaks vient en effet de lever le voile sur le design de la Galaxy Watch Active 4. Les rendus 3D permettent ainsi de découvrir quelques petits changements avant l’annonce du modèle et sa commercialisation durant l’été 2021.

Source : OnLeaks et GizNext

Samsung et les montres connectées, c’est un franc succès depuis quelques années. Les modèles sous Tizen OS sont tellement performants que Google a décidé de nouer un partenariat avec la firme sud-coréenne pour développer Watch OS. Trois modèles avec ce nouveau système d’exploitation seraient ainsi en cours de préparation. Même si nous ne connaissons pas encore les changements de l’OS, une conférence Samsung au MWC devrait nous en dire plus très prochainement. En attendant, la prochaine montre connectée du constructeur, la Galaxy Watch Active 4 vient de dévoiler son design.

Voici le design de la Galaxy Watch Active 4 de Samsung

Grâce aux nouveaux rendus 3D dévoilés par OnLeaks confectionnés grâce aux informations dévoilées par ses sources, nous pouvons aujourd’hui découvrir les différences majeures entre la Galaxy Watch Active 4 par rapport à la Watch Active 2. Pour commencer, les tranches du boîtier semblent plus plates que la génération précédente. Le cadre de la montre reste cependant toujours rond.

Les boutons présents sur la tranche du boitier sont cependant différents. Ils sont en effet plus longs, quitte à s’approcher d’un format presque rectangulaire. L’informateur souligne d’ailleurs que la Galaxy Watch Active 4 serait proposée d’une finition en aluminium, mais aussi la commercialisation de deux tailles de cadran : un 40 mm et un 44 mm. Quatre coloris seraient disponibles : noir, argent, gris et or. Nous apprenons en plus que la montre connectée pourrait être animée par un processeur gravé en 5 nm.

La conférence Samsung du 28 juin au MWC nous permettra surement d’y voir un peu plus clair sur cette montre connectée ainsi que l’OS développé avec Google.