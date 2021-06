Games with Gold : les jeux gratuits sur Xbox en juillet 2021

Même si Microsoft ne met pas les petits plats dans les grands, la firme américaine propose toujours quatre jeux gratuitement chaque mois. En juillet 2021, les joueurs Xbox vont ainsi pouvoir installer quatre nouvelles licences sur leur console grâce au Games with Gold. Les jeux offerts sont ainsi : Planet Alpha, Rock of Ages 3 : Make & Break, Midway Arcade Origins et Conker : Live & Reloaded ! Si vous ne connaissez aucune de ses licences, prenez le temps de lire notre article pour en apprendre un peu plus à leur sujet.

Les nouveaux jeux Games with Gold de juillet 2021

Après The King’s Bird ou encore Shadows: Awakening en juin 2021, Microsoft revient à la charge avec de nouveaux jeux grâce au Games with Gold. Pour commencer, vous allez pouvoir profiter du 1er au 30 juillet du jeu Planet Alpha. L’occasion pour vous d’être plongé dans une expérience mixant aventure, puzzle et plateforme sur une mystérieuse planète. Une chose est sure, l’intelligence et l’habilité seront de mise pour survivre. Du 1er au 15 juillet, Conker : Live & Reloaded vous accueillera pour une petite expérience rétro sur un jeu de plateformes classique de la Xbox. Vous y incarnerez un écureuil avec une sale gueule de bois tentant de rentrer chez lui.

Midway Arcade Origins sera quant à lui téléchargeable du 13 au 31 juillet. Comme son nom l’indique, vous allez pouvoir profiter de plusieurs de jeux d’arcades. Nous retrouvons ainsi un total de 31 titres tels que Gauntlet, Rampage, Joust, Spy Hunter, Defender ou encore Marble Madness. Petit bonus, un mode coop est disponible. Rock of Ages 3 : Make & Break déboulera quant à lui dans le Games with Gold du 16 juillet au 15 août. Dans ce jeu vidéo de type Tower Defense, vous devrez créer des défenses grâce à des rochers afin d’attaquer des châteaux et exterminer vos ennemis.

