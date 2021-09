Games with Gold : les jeux gratuits sur Xbox en octobre 2021

Avec l’arrivée du mois d’octobre 2021, Microsoft vient de lever le voile sur les nouveaux jeux offerts aux personnes abonnés au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate. Quatre nouvelles expériences vidéoludiques seront ainsi disponibles : Aaero, Hover, Castlevania: Harmony of Despair et Resident Evil Code: Veronica X. Si ces noms ne vous disent rien, n’hésitez pas à lire notre article afin d’en apprendre un peu plus sur chaque jeu.

Les jeux Games with Gold de septembre 2021

Après un mois de septembre avec notamment l’action-RPG Warhammer: Chaosbane ou encore le jeu d’action-aventure Mulaka, Microsoft prend désormais les devants en annonçant les jeux gratuits grâce au programme Games with Gold en octobre 2021.

Aaero du 1er au 31 octobre (Xbox One et Series X|S) ;

du 1er au 31 octobre (Xbox One et Series X|S) ; Hover du 16 octobre au 15 novembre (One et Series X|S) ;

du 16 octobre au 15 novembre (One et Series X|S) ; Castlevania: Harmony of Despair du 1er au 15 octobre (360, One et Series) ;

du 1er au 15 octobre (360, One et Series) ; Resident Evil Code: Veronica X du 16 au 31 octobre (360, One et Series).

Maintenant que vous avez eu l’occasion de regarder une courte présentation vidéo singée Xbox, voici quelques détails sur les jeux offerts en octobre 2021 via le programme Games with Gold.

Pour commencer, les abonnés pourront profiter d’Aaero. Pour faire simple, ce jeu peut être défini comme un jeu de rythme où un vaisseau est lancé à toute vitesse. Le but est donc de suivre la bonne trajectoire, mais aussi de tirer sur quelques ennemis afin de les détruire. Hover est quant à lui un jeu de parcours très coloré où vous allez pouvoir explorer un vaste open-world prenant place dans une cité futuriste. Réalisez vos plus belles figures afin de recruter de nouveaux alliés et réussir les différentes missions proposées.

Castlevania: Harmony of Despair est de son côté un jeu d’action/plate-formes avec un objectif différent des autres opus : un multijoueur online jusqu’à 6 joueurs. La coopération sera donc de mise afin de vaincre ennemis et boss. Pour finir, Resident Evil Code: Veronica X vous laissera incarner Claire Redfield devant faire face aux créatures infectées par le virus-T.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xbox – Mise à jour de septembre 2021 : voici les nouveautés !