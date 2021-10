Google annonce les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les nouveaux fleurons de la photo ?

Le 19 octobre 2021, Google est venu présenter sa nouvelle génération de smartphones : les Pixel 6. Après avoir annoncé quelques éléments les concernant durant l’été, la firme américaine s’est penchée sur les spécifiées techniques introduites à l’intérieur pour concurrencer Samsung et Apple. Bien évidemment, le domaine de la photographie a été mis à l’honneur grâce à de nouveaux capteurs, mais aussi la puce Google Tensor.

Présentation des Google Pixel 6

Pour commencer, le Pixel 6 profite d’une dalle OLED de 6,4 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Un verre Gorillage Glass Victus sera de la partie afin de protéger l’écran. À l’intérieur, le smartphone s’équipe d’une puce Google Tensor couplé à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1. Pour protéger la vie privée des utilisateurs, Google a notamment ajouté la puce Titan M2.

Au niveau des capteurs photo, le Pixel 6 vient profiter d’un grand angle de 50 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx avec un FOV de 114°. Ces derniers seront épaulés par un capteur autofocus laser, un capteur spectral de scintillement, mais aussi la stabilisation optique. Concernant l’avant du smartphone, on retrouve une caméra selfie de 8 Mpx. À noter, le traitement logiciel des photos sera boosté par l’arrivée du processeur Google Tensor, notamment pour l’outil gomme magique permettant d’enlever des sujets sur une photo, le mode portrait ou encore la captation d’une vidéo en 4K 60 FPS.

Pour finir, le Pixel 6 est certifié IP68 et profite d’une batterie de 4 614 mAh compatible avec la charge rapide 30W.

Les différences avec le Pixel 6 Pro

Sans grande surprise, le Pixel 6 Pro vient profiter de moult améliorations par rapport à son petit frère. Pour commencer, son écran s’arme d’une diagonale de 6,7 pouces, d’une définition QHD+ ainsi que d’un taux de rafraîchissement adaptatif oscillant entre 10 Hz et 120 Hz en fonction des usages. Le smartphone est ensuite équipé du processeur Google Tensor, mais avec 12 Go de RAM et toujours 128 Go de stockage interne.

Côté photographie, le modèle Pro vient s’acquitter d’un capteur supplémentaire : un téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique x4 et stabilisation optique. Le capteur selfie est quant à lui de 11,1 Mpx. Pour alimenter le tout, le Google Pixel 6 Pro dispose d’une batterie de 5003 mAh compatible aussi avec la charge rapide 30W.

Prix et disponibilité

Pour finir, les deux smartphones viennent s’équiper du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, de la technologie NFC, d’un emplacement SIM et une e-Sim.

Les Pixel 6 seront disponibles dès le 25 octobre 2021. Les précommandes sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes. Le Pixel 6 est proposé au prix de 649 euros dans les coloris Gris Océan et Noir Carbone. Pendant que le Pixel 6 Pro s’arme simplement d’un coloris Noir Carbone pour la somme de 899 euros.

Petit bonus, les deux smartphones profitent de 3 mois d’abonnement offert à YouTube Premium et Google One. De plus, toute précommande vous permettra de bénéficier d’un casque Bose Headphones 700 offert.