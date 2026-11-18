Google déploie une mise à jour d’urgence pour Chrome afin de corriger 83 failles de sécurité

Vous ouvrez probablement votre navigateur web des dizaines de fois par jour sans même y penser. Pourtant, derrière cette interface familière se cache une véritable course contre la montre pour protéger vos données personnelles. Justement, Google vient de publier un correctif massif pour Chrome afin de bloquer pas moins de 83 vulnérabilités. Découvrez pourquoi vous devez impérativement relancer votre logiciel dès maintenant pour sécuriser votre navigation.

Une avalanche de correctifs pour la sécurité de Chrome

La firme de Mountain View multiplie les interventions techniques à un rythme effréné. En effet, ce déploiement disponible depuis le mercredi 11 novembre constitue déjà la deuxième mise à jour de sécurité en l’espace d’une seule semaine. Deux jours auparavant, les ingénieurs avaient colmaté dans l’urgence une huitième faille zero day activement exploitée par des pirates cette année.

De plus, cette cadence soutenue s’inscrit dans une vague de maintenance sans précédent depuis le lancement de la version 157 début novembre. Cette mouture initiale avait déjà corrigé 213 défauts dans le code source du logiciel. L’utilisation massive de l’intelligence artificielle générative par les équipes de Google explique cette rapidité, car cet outil débusque désormais les failles bien plus facilement.

Cinq failles critiques dans la gestion de la mémoire

Parmi les 83 vulnérabilités corrigées cette fois-ci, les experts de Google classent 5 brèches au niveau critique, tandis que les 78 autres affichent une sévérité élevée. Heureusement, aucune tentative d’exploitation active n’a été détectée avant la publication de ce patch. Ces cinq failles majeures ciblent précisément la manière dont le logiciel gère la mémoire vive de votre ordinateur.

Concrètement, le programme libère un espace mémoire mais continue pourtant de l’utiliser par erreur. Un cybercriminel peut alors injecter des données malveillantes dans cette zone laissée ouverte. Selon les spécialistes de Malwarebytes, ce dysfonctionnement entraîne des plantages, des corruptions de fichiers ou encore des fuites d’informations confidentielles.

Une menace limitée autour du moteur JavaScript V8

Par ailleurs, une autre vulnérabilité de sévérité élevée attire particulièrement l’attention des chercheurs en cybersécurité. Logée au cœur du moteur JavaScript V8, elle autorise l’exécution de code à distance via une simple page HTML piégée. Un code de démonstration a même circulé sur la plateforme GitHub quelques jours avant la mise à jour, ce qui facilite le travail des attaquants potentiels.

Cependant, le danger réel demeure contenu grâce à l’architecture même du navigateur. Le pirate reste effectivement enfermé dans le bac à sable, un espace virtuel totalement isolé du reste de votre système d’exploitation. Il devrait donc combiner cette attaque avec une seconde faille pour compromettre véritablement votre ordinateur.

Le déploiement concerne l’ensemble des ordinateurs équipés de Windows, macOS et Linux à travers les versions estampillées 157.0.8103.78 ou 157.0.8103.79. Vous n’avez rien à débourser puisque ce correctif officiel reste totalement gratuit pour tous les utilisateurs. Pour lancer l’opération manuellement, ouvrez le menu représenté par trois points verticaux en haut à droite de votre fenêtre.

Sélectionnez ensuite la rubrique « Aide », puis cliquez sur l’onglet « À propos de Google Chrome ». Le logiciel télécharge automatiquement les fichiers nécessaires avant de vous proposer un bouton « Relancer » pour finaliser l’installation.