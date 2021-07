Google Maps compte vous aider à éviter les transports en communs bondés

Une nouvelle salve de nouveautés vient d’arriver sur l’application de navigation GPS de Google : Maps. L’application permet ainsi de visualiser les heures d’affluence de certains transports en commun, l’activité détaillée de vos déplacements ou vos précédents voyages ou encore noter de façon plus détaillée les restaurants visités.

Google Maps fait encore une fois le plein de nouveautés

Après une mise à jour conséquente durant le mois de mai et l’ajout des feux tricolores récemment, Google continue à déployer quelques nouveautés intéressantes sur son application de navigation GPS.

Pour commencer, Google Maps propose désormais des informations sur l’occupation des transports en commun dans plus de villes. La firme de Mountain View annonce que son application prend maintenant en charge « plus de 10 000 agences de transport dans 100 pays« , contre 200 auparavant. Les villes de Sidney et de New York pourront aussi profiter de plus d’informations en annonçant notamment l’achalandage de chaque wagon de trains individuellement au lieu de renseigner l’encombrement général d’une ligne de transport en commun.

De nouveaux onglets font aussi leur apparition dans Google Maps sur Android. Le premier se prénomme Insights et permet de dévoiler les données relatives à vos déplacements. Il est ainsi possible de visualiser le temps passé dans les transports en commun ou encore la distance parcourue avec chaque moyen de locomotion. L’autre onglet s’appelle Trips. Il résume tout simplement les lieux visités par l’utilisateur lors de voyages et permet de les exporter.

La dernière nouveauté est directement liée aux restaurateurs. Les utilisateurs de Google Maps pourront maintenant noter de façon plus détaillée ces établissements en mentionnant notamment les fourchettes de prix des menus, le type de repas consommé (petit-déjeuner, brunch, déjeuner, dîner) ou encore si vous avez pris ce dernier sur place, à emporter ou via une livraison.

