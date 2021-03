Google permet aux applications de suivre votre sommeil sur smartphone Android

Une nouvelle API pour smartphones Android vient d’être déployée par le géant du web : Google. Cette dernière a pour objectif d’offrir aux développeurs la possibilité d’introduire des fonctionnalités de suivi de sommeil utilisant les mêmes bases pour l’ensemble des applications.

Google continue de proposer de nouvelles possibilités sur les smartphones Android. Après avoir dévoilé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités de santé grâce aux capteurs photo de votre cellulaire, l’entreprise a décidé de déployer une API permettant aux applications de suivre votre sommeil.

Le suivi du sommeil arrive sur smartphone Android grâce à Google

Précédemment, le suivi du sommeil nécessitait un ou plusieurs dispositifs dédiés. Ainsi, les utilisateurs devaient par exemple se procurer un bracelet connecté tels que le OnePlus Band ou encore une montre connectée comme la Huawei Watch Fit. Désormais, Google souhaite rendre encore plus accessible cette fonctionnalité. Pour cela, la firme vient d’annoncer à travers un post de blog le lancement d’une API permettant aux développeurs d’avoir une même base pour créer des solutions de suivi du sommeil.

En effet, ce n’est pas nouveau de permettre à votre smartphone Android de suivre votre sommeil. Cependant, les services proposent des résultats souvent très différents en fonction du type de données collectées ainsi que leur interprétation. Afin de mettre tout le monde sur le même piédestal, Google lance « Sleep API ». La nouvelle API va ainsi permettre aux développeurs de collecter des données plus précises en utilisant un même procédé. Pour cela, cette dernière va analyser l’éclairage ambiant, mais aussi utiliser le système de détection de mouvement afin de savoir si l’utilisateur dort.

Grâce à ce nouveau dispositif, il sera possible de récolter deux types de données : le niveau de sommeil et la durée du sommeil. Avec ces informations, les applications pourront ainsi analyser le sommeil de leurs utilisateurs. De plus, cette solution permettra d’avoir un système unifié entre les différentes applications collectant ce type de données. Cela économiser ainsi la batterie des smartphones grâce à un même processus.