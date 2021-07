Google pourrait ajouter le pass sanitaire nativement sur Android

Google planche sur un outil dans Android capable de stocker nativement ses certificats de vaccination ou ses résultats de test. En somme, ce serait une solution alternative à TousAntiCovid pour stocker son pass sanitaire.

Google étend son Passes API pour lutter contre la pandémie

Google a annoncé ouvrir son « API for Passes » aux gouvernements et aux organismes de santé pour intégrer nativement le pass sanitaire sous Android, au travers d’une carte vaccinale.

Passes API, ou API for Passes, est un outil développé par la firme pour enregistrer et utiliser, dans un portefeuille numérique, des cartes de fidélité ou bien des cartes d’embarquement. Ce peut-être la carte de votre supermarché ou de votre magasin de sport, ou bien un billet d’avion. L’outil, qui propose aussi de gérer les programmes de fidélité, s’adresse aux clubs, commerces, compagnies aériennes, et banques.

Avec la pandémie de coronavirus, le Passes API évolue vers des fonctionnalités ayant trait au domaine médical. En effet, il est question d’ouvrir le Passes API de façon à pouvoir y stocker le pass sanitaire, qu’il s’agisse d’une attestation de vaccination contre le Covid-19 ou bien d’un résultat négatif à test. C’est ce que la société indique dans un billet de blog publié le 30 juin 2021.

Des informations bien évidemment sécurisées

Dans une note de blog, datée du 30 juin, Google explique que cette nouveauté sera en tout cas sécurisée. La firme assure que la carte de vaccination ne sera pas partagée à Google et qu’elle ne sera — heureusement — pas exploitée à des fins de ciblage publicitaire. On apprend par ailleurs que les informations qu’elle contient, par nature sensibles, seront stockées localement et protégées par mot de passe, code PIN ou par le biais d’une méthode d’identification biométrique en fonction de ce que l’utilisateur utilise habituellement sur son smartphone.

« Un écran de verrouillage est nécessaire pour stocker un certificat Covid sur un mobile. Ceci pour plus de sécurité et pour protéger les informations personnelles de l’utilisateur. Lorsqu’un utilisateur souhaite accéder à son certificat Covid, il lui sera demandé de saisir le mot de passe, le code PIN ou la méthode biométrique configurée pour son mobile Android » Google

L’outil de Google est facultatif. Chaque pays fera comme il l’entend, mais les outils sont là. Cependant, cette solution n’est pas encore disponible dans l’Hexagone, ni nulle part. Elle doit d’abord être prochainement déployée aux États-Unis, puis dans d’autres pays, non nommés.

La France s’intéressera-t-elle au Passes API pour le pass sanitaire ? Nous n’hésiterons pas à vous tenir au courant dans un futur article !

