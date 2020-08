Greenland, Toto… que voir au cinéma ce week-end ?

Nous sommes le vendredi et comme chaque vendredi, nous nous retrouvons pour parler des sorties cinéma de la semaine. Vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière.

Voici les sorties de la semaine du 5 août :

Greenland : Le dernier refuge – une course contre la montre

Genre : catastrophe

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.

Avec : Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn…

Genre : comédie

Bigfoot Family fait suite au film Bigfoot Junior sorti en 2018.

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu. Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper, un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa…

Avec les voix de : Kylian Trouillard, Xavier Fagnon, Barbara Beretta…

L’infirmière – une critique de la société japonaise

Genre : drame

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une famille qui la considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque Saki, la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d’enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Avec : Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sôsuke Ikematsu….

Les blagues de Toto – l’adaptation au cinéma de la bande dessinée

Genre : comédie

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Avec : Gavril Dartevelle, Guillaume de Tonquédec, Ramy Bédia…

Bonne séance et à la semaine prochaine !