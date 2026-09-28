IFA 2026 : Haier loge trois tambours dans un lave-linge au format standard

Trier le linge, lancer une machine, attendre, puis recommencer : laver plusieurs charges prend du temps. À l’IFA 2026, qui s’est tenue à Berlin du 4 au 8 septembre, Haier a présenté une réponse directe à ce problème. Son lave-linge Multi Care réunit trois tambours indépendants dans les dimensions d’une machine classique.

Fini l’attente entre deux machines

Le Multi Care associe un tambour principal de 10 kg à deux mini-tambours de 1 kg chacun. Les trois compartiments fonctionnent en même temps, chacun avec son propre programme. Selon Haier, vous pouvez ainsi séparer couleurs, textiles délicats et petites charges, sans attendre la fin d’un premier cycle.

L’intérêt n’est donc pas d’augmenter la capacité totale, mais de fractionner les lessives. Les draps tournent en bas, tandis qu’un pull en laine profite d’un cycle doux au-dessus.

Trois moteurs, une seule prise

Multiplier les tambours ne complique pas pour autant l’installation. Selon Haier, l’appareil se contente d’une prise électrique, d’une arrivée d’eau et d’une évacuation.

Chaque tambour dispose de son propre moteur Direct Motion, une technologie maison. La marque la présente comme plus silencieuse, plus stable face aux vibrations et plus durable. Le dosage automatique de la lessive est aussi de la partie, et Haier revendique une efficacité énergétique allant jusqu’à A-70 % par rapport au seuil de la classe A.

1 kg, la limite qui fâche

Reste une vraie contrainte de taille. Avec 1 kg chacun, les deux compartiments supérieurs n’accueillent que quelques pièces délicates ou une poignée de chaussettes. Le Multi Care parle donc aux foyers qui trient beaucoup, pas à ceux qui veulent laver plus d’un coup.

Un quatrième hublot déjà dans les cartons

Haier ne compte pas s’arrêter là : la gamme Multi Care doit accueillir, à terme, un modèle à quatre hublots. Baptisé Multi Care Pro Laundry Studio et exposé à Berlin, il forme une véritable colonne de lavage. Elle réunit lave-linge, sèche-linge et deux mini-tambours.

Le concept n’est pas tout à fait nouveau dans le groupe. Candy, qui appartient à Haier, avait ouvert la voie avec le Multi Wash. Ce lave-linge à trois hublots, plus imposant, est sorti fin 2025 à 999 €.

Reste à connaître le prix

Avec le Multi Care, Haier rapproche le multi-tambour d’un usage quotidien, en le ramenant au gabarit d’une machine classique. L’idée devrait séduire les foyers qui enchaînent les petites lessives spécifiques.

Haier n’a pour l’instant communiqué ni prix ni date de commercialisation en France. Pour les autres nouveautés présentées par la marque à Berlin, retrouvez notre article sur la maison intelligente selon Haier.