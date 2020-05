C’est confirmé nous pourrons apercevoir Halo Infinite durant le Xbox 20/20 en juillet 2020. Cette affirmation nous provient tout droit de 343 Studios qui ont validé sur le blog de Halo Waypoint. Nous ne sommes pas sûrs que nous puissions découvrir des sessions de gameplay réelle ou alors des séquences de gameplay dans un trailer à l’image du trailer d’Assassin’s Creed présenté il y a quelques jours. Nous attendons beaucoup de cet évènement pour faire oublier le semi-fiasco de l’Inside Xbox.

« Vous avez peut-être vu des rumeurs sur Internet. Néanmoins, nous sommes heureux de confirmer que Halo Infinite sera l’un des jeux présentés lors du Xbox 20/20 en juillet. Soyez prêt » 343 Studios

Halo Infinite mais pas que…

Lors du Xbox 20/20 nous espérons voir concrètement du gameplay d’Halo Infinite ainsi que du Fable ou même du Forza Motorsport 8. D’après certaines rumeurs, nous pourrons voir une quinzaine de jeux exclusifs à la Xbox Series X. Xbox doit répondre intensément et rapidement à la vidéo de présentation de l’Unreal Engine 5 tournant sur PS5. Pour rappel, Unreal Engine 5 sera supporté sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC, Mac, iOS et Android. Le nouveau moteur graphique sera disponible en bêta début 2021 pour une sortie finale à la fin de l’année 2021.

À quoi vont ressembler les jeux sous Unreal Engine 5 sur la prochaine console de Microsoft et sur PC ? La guerre des consoles se fait de plus en plus ressentir. Encore plus cette année étant donné que les performances et les graphismes arrivent à dépasser les PC. En tout cas, nous attendons avec impatience cet évènement que nous ne manquerons pas de vous retransmettre. Nous vous donnons rendez-vous en juillet pour avoir la réponse et nos impressions sur le Xbox 20/20.