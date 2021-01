Publicité

Le Consumer Electronic Show 2021 qui se déroule cette année en mode virtuel, dévoile peu à peu son lot de bonnes surprises. Deux d’entre elles ont été officialisées par Honor. Il s’agit du nouvel ordinateur portable MagicBook Pro, équipé d’un processeur Intel et de la montre connectée Band 6. A travers cette présentation, l’entreprise chinoise, qui est désormais indépendante du géant Huawei, veut s’affirmer au monde entier.

Les caractéristiques du Honor MagicBook Pro

Participant au CES 2021, la marque Honor se fait remarquée par un premier produit qu’est son tout nouveau MagicBook Pro. Le lancement des premiers modèles aurait déjà été fait au pays du « soleil levant » il y a plusieurs mois sous le nom « Intel Comet Lake ». Il s’agirait, en effet, d’un ordinateur équipé d’un processeur Intel (Core i5-120210U) et d’une carte graphique GPU NVIDIA GeForce MX350. Un assemblage de caractéristiques « moins récentes » mais qui procurerait à l’outil des performances au-dessus de la moyenne et plus qu’acceptables. En déboursant environ 1000 dollars, vous vous offrirez cet ordinateur intégrant : des mémoires SSD de 512 Go et RAM de 16 Go, une batterie garantissant près de 11 heures d’autonomie. De quoi vous permettre une meilleure fluidité lorsque vous serez en train de naviguer.

La montre connectée grand écran

Dans son même élan de présentation à ce salon virtuel 2021 de l’innovation, Honor a aussi dévoilé sa nouvelle montre connectée dénommée Band 6. Même si elle n’est pas totalement inconnu de certaines personnes, car déjà vendue en Chine, cette montre pourra désormais faire connaître ses atouts au reste du monde et sur un marché où la concurrence entre bracelets électroniques est très farouche. Et pour parvenir à ses fins, Honor a misé sur de simples modifications d’aspects en conservant notamment de nombreuses fonctionnalités qu’on retrouve sur les produits de la même catégorie. Cette montre est ainsi équipée d’un écran plus grand, des bords plus arrondis.

Publicité