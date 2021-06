Honor : vers un retour de Google sur les futurs smartphones ?

En 2019, les États-Unis imposent un embargo à Huawei, qui entraîne la perte de Google sur ses smartphones. Cette décision a beaucoup impacté sa filiale Honor, dont les ventes ont énormément chuté. Huawei a donc décidé, fin 2020, de s’en séparer, dans le but de la préserver. La rupture s’est faite dans l’espoir que, n’étant plus lié à Huawei, Honor pourrait réobtenir la licence Google. Et certains indices laisseraient à penser que cela ne tarderait pas à arriver…

George Zhao, PDG de Honor, lors de la conférence Qualcomm.

Depuis plusieurs mois, Honor est très évasif concernant le retour de Google sur ses appareils. La marque essaye souvent d’esquiver la question ou de nous faire comprendre qu’ils ne peuvent pas nous en informer. Mais ces dernières semaines, plusieurs fuites ont eu lieu sur ce sujet. La quasi-totalité de celle-ci irait dans le même sens : un retour des Services Google (aussi appelé GMS).

Google sur les prochains HONOR ? Les indices :

Tout d’abord, Honor a annoncé lors de la conférence Qualcomm 5G Summit, sa collaboration avec le constructeur de puce. Son prochain smartphone sera donc équipé du Snapdragon 778G. Le fait que l’ex-filiale de Huawei puisse maintenant collaborer avec des entreprises américaines prouve que l’embargo ne les concerne plus. Cela nous amène donc à penser que le retour des GMS chez Honor ne saurait tarder.

Hâte de découvrir notre nouvelle série #HONOR50Series associée au dernier Snapdragon 778G 5G? Restez connectés ! 🙌😉 pic.twitter.com/SO365NpHyw — HONOR France (@Honor_FR) May 21, 2021

De plus, c’est sur les réseaux sociaux de la marque qu’un autre indice a été brièvement déposé. En effet, un tweet du compte officiel Honor Allemagne confirme la présence de Google sur les futurs appareils. Le community manager répondait à une question d’un internaute demandant « Avec les Services Google ? » en dessous du post d’annonce concernant le partenariat Qualcomm x Honorévoqué juste au-dessus. « Oui, nous pouvons vous le confirmer. Mais chuuut, ça sera une surprise 😉 » écrit le CM de Honor Allemagne. Le tweet a aujourd’hui été supprimé.

Gaffe ou coup de com’ ?

Ces indices nous permettent d’être optimistes quant à l’avenir de l’ex-filiale de Huawei. Le retour de la license Google serait synonyme de smartphone potentiellement compétitif en Europe et donc de reconquête commerciale pour Honor. Certaines rumeurs indiqueraient que les premiers téléphones de l’ère post Huawei en Occident seraient les Honor 50 Series. De surcroît, d’autres tweets issus de la même conversation annonceraient la sortie de ces derniers pour l’été. Patience donc !