Honor Vision : La TV connectée chinoise avec HarmonyOS

Honor réalise un doublé en présentant son premier téléviseur connecté 4K, le Honor Vision est le premier produit qui tourne sous le système d’exploitation maison HarmonyOS.



HarmonyOS alternative chinoise à Android

Huawei conscient de l’adversité, entre sa patrie (la Chine) et les État-Unis, a décidé en coulisse de développer son propre système d’exploitation. HarmonyOS à été présenté durant la conférence développeur de Huawei. Sans rentrer dans le détail des annonces, des incertitudes subsiste comme la compatibilité des applications stars comme Instagram, Twitter par exemple. Néanmoins, HarmonyOS se présente à terme comme un écosystème complet capable de faire le lien entre votre smartphone, watch, TV, ordinateur et n’importe qu’elle objet connecté de la marque.



Honor Vision, le match des caractéristiques

Pour son premier téléviseur, Honor n’a pas fait les choses à moitié ! Celui-ci embarque trois processeurs dont le chipset Honghu 818 de Huawei. Un processeur octo-core qui va s’occuper du traitement de l’image. Concernant l’affichage des images, on trouve un écran de 55 pouces, ultraHD avec la technologie HDR. Malheureusement, sans plus d’information sur la version de HDR pour le moment. Le Honor Vision est équipé d’un écran LCD avec une luminosité annoncée de 400 cd/m². Par ailleurs l’occupation de l’écran est de 94% de la surface totale du téléviseur.

La connectivité sans fil n’est pas en reste avec du WIFI dual bande capable d’atteindre une vitesse de téléchargement de 1,7 Gbit/s et du Bluetooth 5.0 pour y connecter un casque sans fil.



Une caméra pop-up est disposée en haut du Honor Vision Pro, avec une résolution Full HD à 30ips, utilisé pour les appels vidéo mais pas que ! La caméra est également capable de reconnaître un visage ou une posture pour couper un contenu si vous vous endormez devant par exemple. Elle est également capable de suivre votre corps. Pour terminer, vous pouvez ajuster son inclinaison à +/- 10°.



Côté son, c’est pas moins de six microphones qui sont là pour capter votre voix ! Le Honor Vision est équipé de quatre haut-parleurs 10W et son grand frère en version Pro en possède six.



HarmonyOS, une révolution ?



Honor grâce à son puissant processeur (du moins sur le papier) propose de nombreux embellissements d’image logiciels comme :

La compensation de mouvement

L’amélioration d’image de mauvaise qualité (upscale)

La réduction de bruit

Le contraste dynamique

La gestion des couleurs

La gestion du rétroéclairage

Évidemment il est possible de désactiver tout ce petit monde si on souhaite avoir une image brute.

Vidéo de présentation d’Harmony OS sur la Honor Vision

Côté interface pas de surprise, on retrouve un design très inspiré de l’Apple TV. L’utilisation se fait au format paysage avec du contenu mise en avant par le biais de grosse tuile. Après avoir regardé sur la copie du voisin, il faut voir à l’usage si l’utilisation et l’écosystème vont être aussi qualitatifs.

Date de sortie et tarif du Honor Vision

Nous allons mettre fin au suspense, le Honor Vision n’est pas pour le moment prévu dans l’hexagone ou même en Europe. Il va d’abord faire ses armes sur sa terre natale, en Chine. Annoncé au prix de 3799 yuans soit 475 euros HT (2 Gb de ram, 16 Go de stockage). Tandis que la version pro (2 Gb de ram, 32 Go de stockage) va être lancée à 4799 yuans soit environ 600 euros toujours sans les taxes.