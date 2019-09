IFA 2019 – Garmin dévoile sa nouvelle gamme de montres

Le salon IFA 2019 est en pleine effervescence, Garmin profite de l’événement pour présenter sa nouvelle gamme de montres connectées.

Les nouveautés sont composées du modèle Venu doté d’un écran AMOLED. Ainsi que les nouvelles montres connectées multi-sports vívoactive 4 et 4S et pour finir la nouvelle collection vivomove.

Garmin Venu

Cette montre connectée GPS intègre un suivi de santé complet et un coaching au poignet personnalisé. Le tout avec une autonomie d’une semaine et une recharge rapide

Le modèle Venu possède un écran AMOLED aux couleurs éclatantes. Elle propose une importante sélection de fonctionnalités pour suivre sa santé disponible sur le marché.

La Venu fournit en permanence des informations sur la santé de son propriétaire et l’accompagne dans ses activités quotidiennes.

Garmin Vivoactive 4 et 4S

La marque présente également lors de l’IFA 2019, les nouvelles Vivoactive 4 et 4S. Ces montres multi-sports GPS possède un suivi de forme et de santé complet et de nouveaux entraînements. Sans oublier, une autonomie de plus d’une semaine et le stockage de musique, Garmin Pay, un suivi avancé du sommeil, etc…

Gamme Vivomove

Garmin vivomove

Voici la nouvelle génération de vívomove. Cette collection de montres connectées à aiguilles mécaniques est composée de quatre modèles, vívomove 3/3S, vívomove Style et vívomove Luxe.

Ces modèles ressemblent combine à la fois un look traditionnel avec leurs aiguilles et leurs cadrans très élégants et les dernières technologies connectées. Un simple mouvement du poignet suffit pour que les aiguilles se déplacent et révèlent un écran. Ce dernier affiche des données de suivi de santé mais aussi des notifications.

Nous ne manquerons pas de vous proposer des tests de ces modèles prochainement.