IFA 2019 – Jabra Elite 75t annoncés, une future référence ?

Dans le marché des écouteurs sans-fil, des marques comme Apple, Beats, Samsung, Xiaomi ou même Sony brillent dans ce secteur. Néanmoins, une entreprise moins connue, Jabra, a présenté pendant l’IFA 2019 les Jabra Elite 75t, successeurs des Jabra Elite 65t avec des évolutions bienvenues.

Jabra Elite 75t : une meilleure autonomie et un design plus compact

Cette année, la marque propose au programme un design plus compact. En effet, les Jabra Elite 75t profitent d’une réduction de taille d’environ 20% ce qui devrait lui permettre de s’adapter à plus de morphologies.

Elite 75t

Malgré cela, l’autonomie ne baisse pas par rapport à la génération précédente. Au contraire, sa batterie permettrait d’avoir jusqu’à 7H30 d’autonomie contre 5H des Jabra Elite 65t.

Elite 75t

Le boîtier de recharge obtient aussi une amélioration du côté de la recharge. Désormais, ce dernier ce rechargera par un port USB Type-C. De plus, la société promet aussi une charge plus rapide, 15 minutes de charge pour 1H d’autonomie. Il est possible qu’une autre version soit présentée plus tard dans les mois qui suivent avec la recharge sans-fil.

Enfin, notez que la configuration de ces derniers passera toujours par l’application Jabra Sound+ disponible sur iOS et Android.

Prix et disponibilités

Les Jabra Elite 75t seront proposés à partir d’octobre au prix de 199€. Plusieurs coloris devraient être disponibles à la vente.

Si vous ne pouvez pas attendre, les Jabra Elite 65t restent un très bon choix en 2019 à 170€. Sinon, nous vous invitons à consulter notre sélection.

