Innover pour faciliter la vie : EFLOW promet une mobilité allégée à l’IFA 2026

EFLOW, l’entreprise sud-coréenne spécialisée dans les moteurs électriques Axial Flux Permanent Magnet (AFPM), s’apprête ainsi à faire sensation lors de l’IFA 2026, le plus grand salon européen d’électronique grand public à Berlin. Pour l’occasion, cette jeune pousse promet de marquer les esprits avec ses innovations en mobilité et en énergie, pensées pour transformer notre quotidien.

Des innovations légères et puissantes au cœur de l’IFA

Sur le stand Korea Design Pavilion, EFLOW dévoilera sa technologie phare : le moteur AFPM. En effet, ce type de moteur se distingue par sa puissance, sa légèreté et sa compacité, des qualités rares dans le secteur. Parmi les nouveautés présentées, la star du stand sera NUBINA, un fauteuil roulant pliable à moteur intégré dans les roues, pesant seulement 16,7 kg. De plus, il se range facilement dans n’importe quel coffre de voiture et offre une autonomie de 20 km à 6 km/h. Ainsi, ce fauteuil s’adresse directement aux personnes à mobilité réduite, tout en facilitant la vie de leurs proches.

EFLOW présentera aussi une roue en carbone pour vélos électriques ou cargos, fruit du recyclage. Avec seulement 2,4 kg sur la balance, elle ne fait aucun compromis sur la solidité, tout en permettant de réduire la consommation énergétique de chaque trajet. Enfin, la société mise sur l’énergie propre en lançant HyDee, un générateur portable à hydrogène de 7,5 kg. Cet appareil fournit une électricité fiable en site isolé : parfait pour le secours en cas de catastrophe, le tournage en extérieur ou encore les chantiers.

Une ambition européenne affirmée

Derrière ces produits, EFLOW mise sur la conquête de l’Europe. Déjà présente en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, l’entreprise teste actuellement ses solutions de micro-mobilité à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Ces essais permettent de valider l’adaptation de ses innovations aux contraintes de la circulation européenne.

Pour soutenir son déploiement, EFLOW ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise prévoit l’ouverture d’une filiale en Roumanie d’ici 2026 afin d’assurer l’assistance technique aux clients, la gestion des partenaires et la conformité règlementaire. Grâce à cette implantation, EFLOW veut se rapprocher durablement des utilisateurs européens et des distributeurs locaux.

EFLOW présente ses solutions à l’IFA 2026 et renforce sa présence en Europe. L’entreprise ambitionne ainsi de révolutionner la mobilité et l’énergie portable. Que pensez-vous de ces innovations ? Dites-le-nous en commentaire ou partagez cet article autour de vous !