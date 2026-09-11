Intel prépare une nouvelle hausse des prix de ses processeurs de 10% en octobre

Intel s’apprête à réviser une nouvelle fois ses grilles tarifaires vers le haut. Selon les informations du quotidien taïwanais Digitimes, le fondeur américain planifie une augmentation globale de 10% sur le prix de ses processeurs à partir du 5 octobre.

Une réévaluation tarifaire aux contours encore flous

Le média spécialisé ne détaille pas la liste précise des puces touchées par ce rajustement. Les observateurs ignorent encore si cette hausse de 10% concerne uniquement les puces pour PC de bureau ou si elle s’applique également aux processeurs pour ordinateurs portables.

Cette décision fait suite à une série de majorations appliquées récemment par le constructeur. Intel avait déjà relevé ses tarifs de manière significative à la fin de l’année précédente, avec des augmentations ayant atteint jusqu’à 30% sur certains modèles. Une révision plus modérée avait également eu lieu à la clôture du premier trimestre.

Une stratégie de rentabilité face à l’évolution du marché informatique

Le constructeur cherche avant tout à préserver ses marges financières dans un marché des PC en léger repli. Les prévisions du secteur anticipent une baisse globale des ventes, avec environ 250 millions d’unités écoulées dans le monde en 2027 contre 260 millions cette année. Ne pouvant s’appuyer sur une forte croissance du volume de ventes, la firme privilégie la rentabilité par unité vendue.

Cette quête de rentabilité s’accompagne d’un recentrage stratégique majeur de ses activités industrielles. Intel abandonne la fabrication de certaines gammes Small Core, jugées trop peu génératrices de profit. Parallèlement, le groupe envisage une réduction de ses effectifs de 5 à 10 %, alors qu’il emploie actuellement environ 75 000 personnes. Le groupe continue néanmoins de procéder à des embauches ciblées sur des postes stratégiques.

La priorité donnée aux processeurs pour serveurs et à l’intelligence artificielle

Intel réorganise la production de ses usines pour maximiser ses revenus. L’entreprise ordonne à ses chaînes d’assemblage de donner la priorité aux puces destinées aux serveurs et aux centres de données. Ces composants professionnels génèrent des marges nettement plus élevées que les processeurs grand public.

Cette orientation stratégique rappelle les choix industriels effectués par son rival AMD depuis plusieurs trimestres. Les processeurs pour serveurs répondent à une demande massive portée par les infrastructures d’apprentissage profond et le calcul haute performance. Les évolutions technologiques s’enchaînent rapidement sur ce secteur, comme l’illustre la dynamique générale où même OpenAI dévoile GPT-6 Astra, son intelligence artificielle la plus avancée à ce jour pour transformer le paysage numérique. Intel réoriente donc ses ressources matérielles vers ces composants professionnels au détriment relatif de ses gammes grand public.