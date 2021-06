Intel présente ses NUC Beast Canyon pouvant accueillir une imposante carte graphique

Intel a brièvement présenté ses prochains NUC 11 Extreme baptisés Beast Canyon. Comme l’indique l’unique diapositive, ces machines s’armeront d’un processeur Tiger Lake-H (Core i5, i7 ou i9) et seront capables d’accueillir une carte graphique pleine longueur.

Intel dévoile les NUC Beast Canyon au Computex 2021

En guise de mise en bouche pour le Computex, Intel a dévoilé son prochain NUC 11 Extreme. Ce modèle, baptisé « Beast Canyon », embarquera des processeurs de 11e génération de série H (Tiger Lake) et prendra en charge une carte graphique pleine taille ; une première pour un NUC.

Comme en témoigne l’image du boîtier auréolé d’une tête de mort tout en RGB en façade, ce NUC (Next Unit of Computing) Beast Canyon, qui succédera au Ghost Canyon , ne fait pas vraiment dans la sobriété et cible principalement les joueurs. Il faut dire qu’il s’armera de composants susceptibles de les intéresser : un processeur Core i5, i7 ou i9 Tiger Lake-H associé non pas à une carte graphique mobile, mais desktop, donc plus puissante.

Processeur Tiger Lake-H

Le NUC 11 Extreme aura droit aux derniers processeurs Tiger Lake-H lancés le 11 mai dernier. Cette gamme comprend des Core i5 à 6 cœurs / 12 threads et des Core i7 / i9 à 8 cœurs / 16 threads avec des TDP de 45 W.

Pour les autres spécifications, une ancienne diapositive partagée sur ChipHell suggérait jusqu’à 64 Go de DDR4-3200, trois emplacements M.2, du Wi-Fi 6 AX210, un port 2,5 GbE voire 10 GbE, ainsi qu’une paire de ports Thunderbolt 4.0 notamment.

Intel est resté plutôt avare en détails à propos de cette machine. La diapositive mentionne simplement les deux caractéristiques susmentionnées ainsi qu’un volume de 8 litres. Ryan Shrout, stratège en chef des performances chez Intel, a toutefois mentionné la présence d’une alimentation interne et non externe ; un choix qui pourrait limiter l’espace maximal accordé au GPU.

De fait, la mention d’une carte graphique pleine taille reste une indication peu précise. Concrètement, ce NUC 11 Extreme autoriserait un modèle long de 12 pouces (environ 30 cm) sur deux slots.

Les NUC Beast Canyon sortiront plus tard dans l’année, à une date encore non précisée.

