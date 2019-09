IFA2019 Invoxia : Bike Tracker – La nouvelle double sécurité des vélos

À vélo, la sécurité est l’aspect le plus important du trajet. Être bien vu permet de réduire les risques d’accident. Mais une fois arrivé à destination, qu’en est-il de la sécurité de votre vélo ? Avec le retour en force de cette mobilité douce, le vélo est devenu une cible de choix pour les voleurs. En ville, un cycliste sur deux s’est déjà fait dérober son vélo. Face à ce chiffre, Invoxia dévoile son Bike Tracker, un réflecteur connecté qui est également géolocalisé ! Avec ce petit bijou, en plus d’être visible sur la route, votre vélo sera également visible sur l’application. Il sera ainsi possible de le surveiller en direct depuis son smartphone…

Le Bike Tracker : pratique et discret

Ce réflecteur intelligent a tout pour devenir un accessoire indispensable pour les deux roues. Avec sa taille de 53mm de diamètre, le Bike Tracker saura se fixer sur n’importe quelle tige de selle standard.

Invoxia

En plus de sa petite taille, le bouton et la prise de recharge sont protégés par de l’élastomère, un caoutchouc synthétique très résistant. Enfin, le dispositif est également Waterproof, sous la norme IP67. Au final, on se retrouve avec un dispositif capable de résister aux conditions de l’extérieur sans aucun souci.

Une application simple et efficace

Du côté de l’application, le Bike Tracker est en permanence en lien avec le smartphone. Il fonctionne sans carte SIM et utilise les réseaux basse consommation. Une fois le réflecteur installé, il suit les trajets et alerte l’utilisateur dès qu’il détecte un mouvement lors de l’inactivité.

Application

Une autonomie et une précision record

Enfin, le point de fort du Bike Tracker réside dans son autonomie. En utilisant les réseaux basse consommation, ce petit GPS embarqué peut tenir 3 mois sans recharge. Et à l’aide de son tracking qui combine les technologies GPS et celles des réseaux Wi-Fi avoisinants, la précision est de très haute qualité.

Le bike Tracker sera disponible en France au prix de 149€ avec, inclus, un abonnement de 3 ans au réseau basse consommation LoRa®. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site D’Invoxia !