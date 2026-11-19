iOS 27.3 : Apple va augmenter les limites d’utilisation de son IA pour certains abonnés iCloud+

Apple prépare une évolution intéressante pour les utilisateurs de ses services. Avec iOS 27.3, la marque à la pomme prévoit d’accorder davantage de possibilités à certains abonnés iCloud+. Au programme : des quotas plus généreux pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment les demandes complexes adressées à Siri. Mais ce n’est pas tout. Un nouveau modèle d’IA fera également son apparition dans l’application Raccourcis. Néanmoins, tous les abonnés ne profiteront pas des mêmes avantages. Le montant de leur abonnement iCloud+ fera désormais une vraie différence.

iOS 27.3 : Apple adapte les quotas d’Apple Intelligence aux abonnements iCloud+

Jusqu’à présent, les utilisateurs concernés par les fonctionnalités d’IA d’Apple disposent de limites d’utilisation standards. Ces quotas ne dépendent pas du montant payé pour leur espace de stockage iCloud+. Toutefois, cette situation devrait évoluer avec iOS 27.3. Pour comprendre ce changement, il faut s’intéresser au fonctionnement de certaines demandes adressées à Siri.

Concrètement, lorsque l’assistant reçoit une question ou une instruction trop complexe pour être traitée directement sur l’iPhone, il peut faire appel aux serveurs d’Apple. Ces derniers prennent alors en charge les calculs nécessaires. Or, ces traitements mobilisent des ressources informatiques. Apple prévoit donc d’adapter les limites d’utilisation en fonction de la formule iCloud+ souscrite.

Les abonnés aux offres les plus généreuses pourront ainsi effectuer davantage de requêtes. Autrement dit, plus leur espace de stockage sera important, plus leur quota d’utilisation de l’IA augmentera.

Quels forfaits iCloud+ permettront d’utiliser davantage l’IA ?

Apple prévoit plusieurs niveaux d’avantages. Les abonnés à iCloud+ 200 Go, proposé à 2,99 euros par mois, pourront effectuer jusqu’à deux fois plus de demandes que les utilisateurs bénéficiant du quota standard.

La différence sera encore plus importante avec les formules supérieures. Le forfait 2 To, facturé 9,99 euros par mois, donnera accès à un quota cinq fois supérieur à la limite habituelle.

Les abonnements 6 To et 12 To iront encore plus loin. Le premier permettra de multiplier les requêtes par dix. Le second offrira jusqu’à vingt fois le quota standard.

En revanche, les utilisateurs qui se contentent du stockage iCloud gratuit ne bénéficieront d’aucune augmentation. Même chose pour les abonnés à l’offre iCloud+ de 50 Go, facturée 0,99 euro par mois. Ils conserveront les limites actuelles.

Cette nouvelle politique ne concernera pas uniquement les iPhone. Apple prévoit également de l’appliquer sur iPadOS 27.3 et macOS 27.3. Les différents appareils compatibles profiteront donc du même principe de quotas liés à l’abonnement.

Cloud Pro arrive dans Raccourcis avec iOS 27.3

Par ailleurs, Apple prépare une deuxième nouveauté pour ses abonnés iCloud+. Cette fois, elle concerne directement l’application Raccourcis.

Avec iOS 27.3, certains utilisateurs pourront accéder à Cloud Pro, un modèle d’intelligence artificielle réservé à cette fonctionnalité. Cette intégration doit permettre d’exploiter davantage les capacités de l’IA au sein des automatisations et des raccourcis personnalisés. Là encore, les limites varieront selon la formule iCloud+.

Les abonnés à l’offre 200 Go disposeront du quota standard de Cloud Pro. Ceux qui possèdent un forfait 2 To pourront effectuer jusqu’à cinq fois plus de demandes. Le plafond sera multiplié par dix pour les abonnés 6 To et par vingt pour ceux qui disposent de 12 To.

Apple ne réserve donc pas ces avantages aux seuls utilisateurs d’iPhone. Les différentes formules d’abonnement détermineront également le niveau d’accès aux fonctionnalités d’IA dans Raccourcis.

Les abonnés Apple One pourront aussi profiter de ces avantages

Les utilisateurs d’Apple One ne sont pas mis de côté. En effet, ils pourront bénéficier de ces nouvelles possibilités à condition que leur formule inclue suffisamment de stockage iCloud+.

En d’autres termes, les avantages dépendront de la capacité de stockage comprise dans leur abonnement. Apple cherche ainsi à rapprocher ses services de stockage et ses fonctionnalités d’intelligence artificielle. Il faut savoir que l’intelligence artificielle prend une place grandissante dans ses logiciels et ses services. Les abonnements pourraient donc devenir un moyen d’accéder à des capacités supplémentaires.

Apple veut faire de ses abonnements iCloud+ un véritable atout pour son IA

Avec iOS 27.3, Apple ne se contente pas d’améliorer les capacités de Siri et de Raccourcis. La firme introduit aussi une nouvelle logique commerciale. En effet, les abonnés qui paient davantage pour leur stockage pourront utiliser plus largement certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Cette évolution pourrait intéresser les utilisateurs qui sollicitent régulièrement Siri pour des tâches complexes ou qui souhaitent intégrer l’IA dans leurs automatisations. En revanche, les abonnés aux offres gratuites et 50 Go ne verront pas leurs limites augmenter.

Apple poursuit donc le développement de ses services intelligents, tout en renforçant l’intérêt pour ses formules payantes. Cette orientation mérite d’être suivie, notamment à l’approche des prochaines évolutions de Siri et des futurs appareils connectés de la marque.

D’ailleurs, Apple prépare également de nouvelles lunettes connectées pour 2027. Le projet miserait sur un Siri renforcé par l’intelligence artificielle plutôt que sur la réalité augmentée.