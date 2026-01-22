iPhone 18 Pro : un prototype réaliste dévoilé !

L’iPhone 18 Pro commence déjà à faire parler de lui grâce à une vidéo publiée par Jon Prosser, spécialiste des rumeurs Apple. Le vidéaste, connu pour ses prototypes inspirés de fuites, présente un modèle réaliste basé sur les informations disponibles. Ce prototype reprend l’arrière de l’iPhone 17 Pro mais introduit une nouveauté majeure sur la face avant. La caméra frontale apparaît isolée dans le coin supérieur gauche, tandis que le système Face ID serait intégré sous l’écran. Cette avancée technique, longtemps attendue, semble désormais possible selon un rapport de The Information. Apple aurait enfin surmonté les difficultés liées à cette technologie.

iPhone 18 Pro : Face ID sous écran et nouvelles couleurs

L’intégration de Face ID sous l’écran représente une avancée majeure pour Apple. Jusqu’ici, la marque conservait une encoche ou une pilule visible pour loger ses capteurs. Avec l’iPhone 18 Pro, la caméra frontale serait discrète et le reste du système invisible. Cette évolution améliorerait l’expérience utilisateur en offrant un écran plus immersif. Elle permettrait aussi à Apple de rivaliser avec certains concurrents Android déjà engagés dans cette voie.

Les nouvelles couleurs annoncées ajoutent une dimension esthétique importante. Le brun foncé, le violet profond et le bordeaux soutenu apporteraient une touche élégante et originale. Apple cherche ainsi à séduire un public plus large en diversifiant son offre. Ces teintes pourraient devenir des arguments marketing forts lors du lancement. Elles renforcent l’image premium de la gamme Pro tout en renouvelant l’identité visuelle.

Quelles sont les innovations techniques attendues ?

Au-delà du design, l’iPhone 18 Pro pourrait introduire des évolutions techniques notables. Par exemple, le bouton Camera Control serait simplifié. De plus, Apple envisagerait de retirer le capteur capacitif et la surface en cristal de saphir pour ne garder qu’un capteur de pression. Cette modification rendrait le bouton moins coûteux à produire et plus facile à réparer. Elle s’inscrit dans une logique de praticité et de durabilité.

Par ailleurs, la caméra principale pourrait aussi bénéficier d’une ouverture variable. Cette technologie permet d’ajuster mécaniquement l’entrée de lumière selon les conditions. Elle offrirait une meilleure qualité d’image en basse lumière et plus de flexibilité pour les photographes. Apple renforcerait ainsi son avance dans le domaine de la photographie mobile. L’iPhone 18 Pro s’annonce donc comme un modèle ambitieux, combinant design raffiné et innovations techniques.