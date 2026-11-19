iPhone Duo : Apple relance les stocks et promet une livraison avant Noël

Bonne nouvelle pour ceux qui espéraient découvrir le premier smartphone pliant d’Apple sous le sapin ! Après plusieurs semaines d’attente, l’iPhone Duo retrouve des disponibilités plus intéressantes sur l’Apple Store en ligne. Les délais de livraison ont nettement diminué. Mieux encore, les acheteurs peuvent désormais espérer recevoir leur appareil avant les fêtes de fin d’année.

L’iPhone Duo revient en stock avec des délais de livraison réduits

Depuis son lancement, l’iPhone Duo connaît des délais de livraison particulièrement longs. Les premiers acheteurs qui ont tenté de commander le smartphone pliant quelques jours après sa commercialisation ont rapidement découvert une mauvaise surprise. Apple annonçait alors une réception au début de l’année 2027.

La situation semble désormais évoluer dans le bon sens. En effet, sur son Apple Store en ligne, la marque affiche des dates de livraison bien plus encourageantes. Les commandes peuvent maintenant être livrées entre le 16 et le 23 décembre 2026.

Ce changement concerne les différentes versions de l’appareil. Autrement dit, les clients n’ont plus besoin d’attendre janvier pour espérer recevoir leur iPhone Duo. Ils peuvent désormais envisager une livraison avant Noël.

Apple prépare ses stocks pour les fêtes de fin d’année

Cette amélioration des délais laisse penser qu’Apple a réussi à augmenter les quantités disponibles. Le fabricant semble avoir renforcé son approvisionnement pour répondre aux commandes et profiter de la période des fêtes.

Cependant, impossible de connaître précisément l’ampleur de ce réapprovisionnement. Apple ne communique aucun chiffre sur les unités actuellement disponibles. Le stock supplémentaire pourrait donc représenter quelques milliers d’appareils comme plusieurs centaines de milliers.

Il faudra observer les prochaines dates de livraison pour mieux comprendre la situation. Plus précisément, si les délais restent stables malgré les nouvelles commandes, cela pourrait indiquer qu’Apple dispose désormais d’un approvisionnement plus confortable. À l’inverse, une nouvelle augmentation des délais montrerait que les stocks restent limités.

Pour les personnes qui souhaitent offrir ce smartphone à Noël, le calendrier devient donc beaucoup plus intéressant. La période est particulièrement favorable pour passer commande, même si la date annoncée ne constitue pas une garantie absolue contre les éventuels retards de transport.

Une bonne nouvelle, malgré les inquiétudes autour de l’écran pliable

Le retour des disponibilités ne fait pas disparaître toutes les interrogations concernant l’iPhone Duo. Le smartphone pliant fait notamment parler de lui à cause du phénomène surnommé « Crackgate ».

Ce problème concerne des fissures susceptibles d’apparaître sur l’écran après seulement quelques pliages. Cette situation suscite des inquiétudes chez certains utilisateurs et pourrait peser sur la perception du produit.

Les acheteurs doivent donc garder cet élément à l’esprit avant de se décider. Même si une livraison plus rapide constitue une bonne nouvelle, elle ne règle évidemment pas les questions liées à la fiabilité de l’appareil.

Pour découvrir une autre expérience technique autour de ce smartphone, retrouvez également notre article consacré à la prouesse insolite d’un ingénieur de Google qui a réussi à faire tourner Windows 11 sur l’iPhone Duo.