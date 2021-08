Jeonbuk Techno Park accueillera « Untact Overseas Buyer Conference »

Jeonbuk Techno Park organisera une « réunion des acheteurs étrangers ». Le directeur de la société est Yang Kyun-ui. La société organisera la conférence avec des acheteurs liés situés en Europe et dans les Amériques. Ce sera le 8 septembre et du 9 au 10 septembre. Ainsi, l’événement suivra les entreprises chinoises dans la zone de libre-échange de Gunsan le 22 juillet.

Pourquoi Jeonbuk Techno Park organise-t-il une conférence en ligne ?

La société a fait des considérations particulières étant donné la difficulté d’entrer des acheteurs étrangers en raison du Covid-19 prolongé. Par conséquent, ils ont prévu d’organiser la conférence ainsi que de la promouvoir via des supports en ligne.

En conséquence, l’entreprise a mené 15 consultations à l’exportation. Ils étaient entre 10 principaux acheteurs en Chine et 3 entreprises dans la zone de libre-échange de Gunsan, Samyang Hwa In Technology et Hanil Heater. Les consultations individuelles ont eu lieu le 22 juillet. Pour ce faire, l’aide et le soutien d’interprètes professionnels ont été effectués via une plate-forme vidéo telle que Zoom et WeChat. Les articles ont été réalisés avec la résine échangeuse d’ions de Samyanghwain Technology, les vannes de climatisation, les vannes de tuyauterie, les vannes à gaz et les radiateurs électriques d’Essentech, ce qui a entraîné 21,3 millions de dollars en consultation à l’exportation et 640 000 $ en promotion de contrat.

Plans futurs

Jeonbuk Techno Park prévoit d’organiser des consultations d’exportation en ligne supplémentaires pour l’Europe et les Amériques pendant trois jours, du 8 au 10 septembre. Par ailleurs, quatre autres entreprises y participeront dont Essentech. Ceux-ci sont situés dans des zones de libre-échange telles que les pièces automobiles, les vannes et les résines échangeuses d’ions.

Jeonbuk TP prévoit de trouver des produits prometteurs pour l’exportation pour chaque pays. Le plan est d’améliorer la compétitivité à l’exportation des petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas participer aux expositions et foires à l’étranger. Yang Kyun a déclaré : « Nous continuerons à faire des efforts pour développer les marchés étrangers après Covid19. »