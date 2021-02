Publicité

Kingston et sa filiale Kingston Digital ont lancé plusieurs gammes lors du CES 2021. Ils ont tout d’abord annoncé une nouvelle gamme de SSD NVMe. Actuellement leaders sur le marché, ils sont prêts à maintenir cette position avec la gamme qui arrive.

Les premiers SSD PCIe NVMe Gen 4.0 + un SSD externe USB 3.2

Plusieurs SSD Kingston sont présentés, pour tous et toutes, avec comme disque phare le Ghost Tree. Ce disque haute performance Gen 4.0 conviendra parfaitement aux utilisateurs acharnés, mais aussi aux créateurs de contenu. Kingston communique une vitesse de 7000 Mo/s en lecture et en écriture. Allant jusqu’à la limite des 8 canaux PCIe Gen 4.0 x4. Pour les capacités de stockage du Ghost Tree, il sera disponible de 1 To à 4 To.

Trois autres modèles de disques durs sont annoncés. Tout d’abord la série NV, SSD Gen 3.0 x4, une entrée de gamme correcte pour un premier NVMe. Son stockage ira jusqu’à 2 To. Le XS2000 est un disque dur externe USB 3.2 Gen 2 x2 de chez Kingston, ayant une capacité de stockage allant de 500 Go à 2 To, il couple sa portabilité avec son interface. En effet disposant d’une interface USB Type-C cela permet des transferts allant jusqu’à 2000 Mo/s.

Pour finir, le dernier disque à sortir est le DC1500M, la mise à jour du précédent DC1000M. Le SSD U.2 NVMe conçu pour prendre en charge des espaces de travail à forte intensité de données.

Publicité

Les prix de ces futurs disques durs n’ont pas encore été communiqués.

Kingston lance la gamme Workflow, le système flexible qui facilite le flux de travail

La Gamme Workflow, toujours annoncée par Kingston Digital, a pour vocation d’améliorer le flux de travail post production des créateurs de contenu. Via la Workflow Station, un dock où l’on branche différents connecteurs, les utilisateurs ont la liberté de créer et de personnaliser le transfert de fichier qui répond à leurs besoins.

Cela permet donc de transférer des vidéos, mais aussi bien fichiers audio ou photos depuis plusieurs sources simultanément. Les lecteurs peuvent tout aussi bien être utilisés de manière autonome en les connectant à un ordinateur portable via le câble USB Type-C inclus.

La Worflow Station dispose donc d’un dock (USB 3.2 Gen 2) ainsi qu’un USB miniHub (USB 3.2 Gen 1). Chaque miniHub est doté d’une entrée USB-A ainsi qu’une entrée USB-C. Il est possible de connecter sur le dock un lecteur SD (spécial Workflow), mais aussi un lecteur microSD (spécial Workflow).

Le prix ou la disponibilité de la gamme Workflow n’ont pas été communiqués.