La Poste Mobile propose un forfait 30 Go à 9,99€ avec un mois gratuit

Le mois offert pour toute souscription à un forfait La Poste Mobile reste en place même après le confinement. Une bonne nouvelle en soit vue que l’opérateur propose un forfait parfait pour les petits budgets en ce moment : 30 Go pour 9,99€.

La Poste Mobile : 30 Go pour 9,99€ par mois avec en plus un mois d’abonnement offert

Lancé lors du confinement, le mois d’abonnement gratuit reste de mise chez La Poste Mobile grâce au code JECONOMISE (code valable jusqu’au 2 juin). En plus de cela, l’opérateur propose encore une fois un forfait mobile 30 Go assez attractif pour les petits budgets.

Alors, qu’avons-nous dans cette offre La Poste Mobile ? Comme dit précédemment, le forfait dispose de 30 Go d’internet. Une quantité raisonnable si vous ne consommez pas spécialement de contenu vidéo. Il sera donc largement suffisant pour du streaming musical ainsi que de l’utilisation courante (mail, recherche internet, réseaux sociaux…). Le forfait s’arme ensuite des appels, SMS et MMS illimités en France, DOM, COM et Europe. Concernant vos données mobiles à l’étranger, cette offre propose 10 Go d’internet depuis l’Europe et les DOM/COM. Son prix : 9,99€ par mois.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

