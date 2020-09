Le meilleur forfait mobile 30 Go finit très bientôt

Si vous souhaitiez faire des économies en ce mois de septembre, nous vous conseillons de changer d’opérateur mobile. En effet, Cdiscount a une offre idéale pour les petits budgets : un forfait mobile 30 Go pour seulement 2,99 euros.

Le meilleur forfait mobile à 2,99 euros !

Vous avez jusqu’au 14 septembre pour souscrire au forfait mobile 30 Go de Cdiscount Mobile à 2,99 euros. Une chose est sure, aucun opérateur ne propose un compromis prix/Go de ce genre sur le marché. Voici le forfait mobile !

Forfait mobile 30 Go Cdiscount Mobile

Comme son nom l’indique, le forfait mobile Cdiscount dispose d’une enveloppe de 30 Gigas en 4G en France métropolitaine. Si vous avez prévu de vadrouiller dans les mois à venir, sachez que 10 Go par mois sont aussi inclus en Europe et dans les DOM. Côté communication, l’offre dispose des classiques appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM. Pour finir, le prix de ce forfait sans engagement est de 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 12,99 euros.

Pour rappel, Cidscount Mobile utilise le réseau mobile de NRJ Mobile. L’opérateur est lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Telecom. Un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la qualité de la couverture mobile autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.