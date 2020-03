Le Xiaomi Mi 10 arrive en France, Twitter protège ses utilisateurs et Amazon lance son épicerie sans caisses – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Twitter, Apple iOS et Google Photos. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Xiaomi, Twitter et Amazon. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Xiaomi prépare l’arrivée du Mi 10 en France

Suite à l’annulation du MWC 2020, Xiaomi n’a pas pu présenter ses nouveautés en termes de smartphone en Europe. Ainsi, à travers un tweet, l’entreprise a annoncé une nouvelle date de conférence, le 27 mars prochain. Cette présentation aura lieu à 14h (heure française) et sera diffusée sur Twitter, YouTube ainsi que Facebook. Sans doute possible, nous savons que la marque y présentera ses Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro comme elle l’a fait en Chine précédemment. Pour rappel, les smartphones profitent d’un Snapdragon 865, d’un écran 90Hz, d’un quadruple capteur photo (dont un de 108 Mpx) ainsi que d’une connectivité 5G. À l’issue de cette conférence, on devrait connaître le prix ainsi que la date de sortie des deux smartphones en France.

Twitter va rendre son réseau plus respectueux

Twitter est considéré par beaucoup comme un lieu sans foi ni loi où toutes les dérives sont présentes sous couvert d’anonymat. Une no-safe zone qui ne convient pas au PDG de Twitter qui avait déjà pris certaines mesures pour combattre le harcèlement. Aujourd’hui ce sont les discours de haine visant l’âge, la maladie, mais aussi le handicap qui vont être régulés de manière plus stricte. Les tweets offensants se verront supprimer et leurs auteurs bannir purement et simplement de Twitter. Une mesure jugée nécessaire pour combattre toutes les formes de haines. Pour le moment, rien n’est annoncé concernant les posts racistes se faisant de plus en plus courants sur Twitter.

Amazon Go continue de se développer avec une première épicerie autonome

Depuis maintenant deux ans, Amazon a ouvert ses supermarchés sans caisses. A l’aide de caméras qui traquent ses clients pour savoir quels produits ils achètent, Amazon sait quels produits ont été achetés. Ceux qui sortent en ayant rempli leurs sacs sont débités grâce à l’application dédiée. Après deux ans et 25 boutiques, Amazon souhaite agrandir sa gamme de produits et concurrencer le géant américain de la distribution : Walmart. En plus des produits de consommation courante et de restauration rapide, on y trouvera des produits frais, de la viande et des produits bio. Cette chaine se développe petit à petit et pourrait bien faire partie du quotidien de plus en plus d’Américains dans les années à venir.

