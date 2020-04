Legion 7i – Lenovo gâte ses joueurs avec un lineup 2020

Il s’appelle Legion 7i, provenant tout droit de la marque Lenovo que nous allons vous présenter. Pour rappel, c’est une entreprise chinoise qui fabrique des smartphones, serveur, ordinateur et des télévisions. Ils sont populaires dans le monde du gaming également. Cette fois, Lenovo nous présente Legion 7i. Un ordinateur destiné aux joueurs les plus exigeants.

Legion 7i

Il s’accompagne d’un processeur Intel i9-10880H de 10e génération. Au niveau de l’écran, le Legion 7i dispose d’une résolution Full HD avec une certification Adobe sRGB à 100 %. La dalle de ce Legion 7i fait 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz.. Les certifications présentent sur ce modèle sont VESA Display HDR400 et Dolby Vision. L’audio est possède la certification Dolby Atmos. Une technologie excellente pour les films et musiques. Au niveau de la carte graphique, nous nous retrouvons avec Nvidia RTX 2080 Super Max-Q.

Version i9 avec 32 Go de ram et une 2080 Ti

Il sera facilement transportable du haut de ses 2,1 kg. Ce Legion 7i est épuré avec un joli gris qui pourra se fondre dans la masse assez facilement. Cet ordinateur est accompagné de 32 Go de mémoire vives. Pour stocker vos données, un disque dur d’un téraoctet sera inclus dans cette bête. Le Legion 7i possède la recharge rapide. Grâce à laquelle, vous pourrez le recharger de 50 % en trente minutes. Il sera équipé d’un clavier rétro-éclairé TrueStrike très agréable à utiliser et surtout, personnalisable avec 16 millions de combinaisons de couleurs possibles. Lenovo s’est associé à Corsair pour inclure le logiciel Corsair iCUE pour la gestion des couleurs.

Un ordinateur pour les gamers

Vous l’aurez compris, ce Legion 7i est destiné spécialement pour les joueurs nomades. Il pourra être transporté partout grâce à son poids plume. Celui-ci serait vendu aux alentours de 2 000 € dans cette version. Il se pourrait bien que d’autres versions moins onéreuses sortent également. Une version du Legion 7i serait accompagnée notamment d’un i7 avec 16 Go de mémoire vives et une Nvidia GTX Geforce 1650 Ti. La plus petite version serait quant à elle équipée : d’un i5 avec 8 Go de mémoire vives et une Nvidia GTX Geforce 1650 Ti. Nous vous tiendrons informé dans le futur sur ce Legion 7i. Dans le cas où vous ne pouvez pas mettre autant d’argent, vous pouvez vous diriger vers Shadow.

Version i7 avec 16 Go de ram et une 1650 Ti

Version i5 avec 8 Go de ram et une 1650 Ti

Caractéristiques