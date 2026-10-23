ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 : le convertible de Lenovo mise sur le stylet intégré et la réparabilité

Dans la famille ThinkPad X1, le X1 2-in-1 joue la carte de la polyvalence. Son écran se retourne pour transformer l’ultraportable en tablette. Sa onzième génération, le ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition, a été dévoilée au CES 2026 et se trouve aujourd’hui en vente en France.

Il partage avec le X1 Carbon Gen 14 la même architecture interne, le Space Frame. Le convertible y ajoute un stylet redessiné, qui se range et se recharge par aimant. Il affiche aussi une note de réparabilité de 9 sur 10 attribuée par iFixit, selon Lenovo.

Quatre modes, un seul châssis

Grâce à sa charnière à 360 degrés, le X1 2-in-1 Gen 11 passe du mode ordinateur au mode tablette, chevalet ou tente. L’écran de 14 pouces est toujours tactile. Il existe en IPS WUXGA de 500 nits, dont une version avec filtre de confidentialité, ou en OLED 2,8K à 120 Hz.

Le châssis est entièrement en aluminium, de couleur grise. Le poids démarre à 1,14 kg selon la fiche technique, soit environ 160 g de plus que le X1 Carbon Gen 14. C’est le prix de la charnière et de la dalle tactile.

Le stylet trouve enfin sa place

Le Lenovo Slim Pen 2 se loge directement dans l’appareil, où il se recharge par contact. Il s’accroche aussi par aimant et reconnaît l’inclinaison, pratique pour annoter un document ou dessiner. Lenovo le décrit comme plus ergonomique et plus simple à recharger qu’avant. Attention toutefois : selon la fiche technique, certaines configurations sont vendues sans stylet.

9 sur 10 chez iFixit, l’atout du X1 2-in-1 Gen 11

Comme le X1 Carbon, le convertible adopte le Space Frame : batterie, clavier, haut-parleurs, ventilateurs et ports USB-C sont remplaçables. Lenovo met en avant une note de 9 sur 10 obtenue chez iFixit, le site de référence de la réparation. Ce score a bien été attribué à ce modèle précis, même si la marque l’associe volontiers à toute la gamme X1.

Sous le capot, on retrouve la base du X1 Carbon Gen 14 : processeurs Intel Core Ultra série 3, jusqu’à 64 Go de mémoire et webcam jusqu’à 10 Mpx. La connectique est identique, avec trois ports Thunderbolt 4, un USB-A et un HDMI 2.1. L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 17,2 heures au test MobileMark 30.

Aura Edition : l’IA s’invite dans les réglages du X1 2-in-1 Gen 11

Les deux modèles portent le label Aura Edition, qui regroupe plusieurs fonctions logicielles maison. Smart Modes adapte les réglages du PC selon l’usage, pour rester concentré ou mieux protégé. Le Smart Share envoie photos et vidéos d’un téléphone vers le PC d’un simple geste. Smart Care joue enfin le rôle d’assistant de dépannage appuyé sur l’IA.

Près de 1 000 € pour une charnière

Le convertible démarre à 3 633,91 € sur le site de Lenovo France, avec un Core Ultra 5 325 et 32 Go de mémoire. C’est près de 1 000 € de plus que le X1 Carbon Gen 14 d’entrée de gamme. La mémoire est soudée, comme sur le Carbon, et la batterie plafonne aussi à 58 Wh.

La polyvalence a un prix, la réparabilité en prime

Le ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 reprend la base du X1 Carbon Gen 14 et y ajoute la charnière, l’écran tactile et le stylet intégré. Sa note de 9 sur 10 chez iFixit est un vrai gage de longévité pour un convertible. Le châssis Space Frame est détaillé dans l’article consacré au X1 Carbon Gen 14.

Reste un écart de près de 1 000 € avec le Carbon, difficile à justifier sans usage réel du stylet ou du mode tablette. Avant de commander, mieux vaut aussi vérifier que le stylet est bien inclus dans la configuration choisie.