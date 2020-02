Les Bons Plans du Geek, un nouveau média pour faire des affaires !

Après de nombreux articles Bon Plan depuis des années, Le Café du Geek décide de lancer un nouveau média dédié aux bonnes affaires. Ainsi, « Les Bons Plans du Geek » est un compte vous proposant de l’actualité journalière sur les offres à ne pas manquer dans le monde des nouvelles technologies. N’hésitez donc pas à nous suivre sur Twitter et Facebook !

Des bons plans journaliers autour de la tech

Les Bons Plans du Geek, c’est tout d’abord des bons plans journaliers du lundi au vendredi. Toute la journée, plusieurs posts feront leur apparition sur Twitter et Facebook afin de vous tenir informer des meilleures offres. Ils concerneront principalement le monde des nouvelles technologies: smartphone, tablette, PC, écouteurs, casques, TV…

De plus, ces nouveaux réseaux sociaux sont aussi l’occasion pour nous de vous offrir plus d’informations sur les produits en promotion. L’équipe se fera donc un plaisir de répondre à vos questions et détails à propos de nos bons plans. Si jamais nous oublions de traiter un bon plan qui vous parait exceptionnel, n’hésitez pas à nous contacter. Un petit message privé ou un commentaire sur nos publications sera donc le bienvenu.

Et des concours chaque semaine

Avant de vous faire découvrir le bon plan idéal vous correspondant, nous avons décidé de vous offrir des produits. Ainsi, chaque semaine, nous vous proposerons un concours sur l’un de nos réseaux sociaux. Il faudra donc rester à l’affut afin de ne pas rater sa chance. Vous avez environ une semaine après publication d’un concours pour y participer !

Le premier concours concerne les écouteurs sans-fil Aukey EP-T16S ! Rendez-vous sur notre compte Twitter pour y participer.

Les liens postés sur les réseaux sociaux « Les Bons Plans du Geek » sont des liens affiliés. Cela veut dire que nous touchons une faible commission pour chaque achat effectué à travers ces liens.