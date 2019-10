Les nouveautés Netflix de la semaine – 21/10 au 27/10

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dire ce que la plateforme de Streaming vous réserve pour cette quatrième semaine de octobre 2019*.

Séries

L’apocalypse est arrivée ! Résultat, les adultes sont devenus des monstres assoiffés de chaire et de sang. La série se concentrera sur un petit groupe d’adolescent entre amitié, amour et guerre.

C’est du gâteau ! France (25 octobre)

Loin du Meilleur Pâtissier sur M6, C’est du gâteau prône l’art du ratage. Découvrez alors 3 pâtissiers amateurs par épisode s’essayer à reproduire des gâteaux de chef !

La méthode Kominsky (Saison 2 – 25 octobre)

Synopsis saison 1: Suivez avec humour la vie de deux amis durant leurs vieux jours.

Bojack Horseman – Saison 6, partie 1 (25 octobre)

Films

La morsure du crotale (25 octobre)

Une fillette est miraculeusement sauvée d’une morsure de crotale par une femme mystérieuse. Pour rendre l’appareil, celle-ci demande à la mère de tuer un étranger avant le coucher du soleil.

Dolemite is my Name (25 octobre)

Dans les années 70, Rudy Ray Moore (alias Dolemite) est prêt à tout pour être une star. Après avoir été chanteur, humoriste ou même danseur, Rudy décide de produire un film de kung-fu.

Bon visionnage Netflix à tous !

*liste non exhaustive

Les sorties Netflix de la semaine dernière: