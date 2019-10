Les nouveautés Netflix de la semaine (sorties de 14/10 au 20/10)

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dire ce que la plateforme de Streaming vous réserve pour cette deuxième semaine de octobre 2019*.

Séries

Miles, homme au bout du rouleau, décide de tester un traitement atypique dans un spa. Malheureusement, celui-ci se rend compte à sa sortie qu’il a été remplacé par une meilleure version de lui-même.

Baby (saison 2, 18 octobre)

Synopsis saison 1 : Chiara et Ludovica, deux adolescentes d’un quartier huppé italien, plongent dans le monde de la prostitution et doivent alors mener une double vie.

Films

« Choqués que leur ami Mark soit parti se joindre au groupe État islamique, des Américains musulmans du Texas s’interrogent sur son sort et son choix de l’extrémisme.»

Héctor est un jeune délinquant de 17 ans incarcéré dans un centre pour mineur. Afin de mieux se réintégrer, les adolescents du centre participent à une thérapie avec des chiens. Le chien de thérapie de Héctor ayant était adopté, celui-ci décide de s’enfuir du centre afin de le retrouver. Au passage, l’adolescent renouera des liens avec sa famille.

Suivez la vie de trois jeunes diplômés après avoir lancé leur start-up.

The Laundromat est l’adaptation en film du livre-enquête de Jake Bernstein (Secrecy World) détaillant l’affaire des Panama Papers de 2016.

Bon visionnage Netflix à tous !

*liste non exhaustive

