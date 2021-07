Les publicités arrivent dans les jeux PS5 et Xbox Series

Jouer c’est bien. Sans publicités, c’est encore mieux… Cependant, ce n’est pas ce que pense Electronic Arts. L’éditeur de jeux vidéo vient en effet de signer un partenariat avec la société PlayerWON afin d’implémenter des spots publicitaires dans les prochains jeux EA. Cependant, ce n’est pas le seul acteur à être intéressé par cette pratique. D’autres grands noms de l’industrie comptent aussi s’y mettre à partir de fin 2021.

La publicité est omniprésente dans notre vie quotidienne. Les annonceurs cherchent par tous les moyens à toucher l’attention de possibles consommateurs afin de les transformer en clients. Dans la rue, dans les transports en commun, à la TV, sur Internet… mais aussi dans les jeux vidéo. Récemment, Facebook a d’ailleurs annoncé l’arrivée de publicités dans certains jeux Oculus. L’éditeur EA veut aussi se lancer dans l’aventure publicitaire avec pour sa part un partenariat avec PlayerWON.

Dites bonjour à la publicité dans les jeux vidéo PS5 et Xbox Series X

EA compte bien maximiser ses revenus avec l’arrivée de ses prochains jeux. Après avoir annoncé sa volonté d’ajouter des publicités dans ses jeux, l’éditeur compte passer à l’action avec un partenariat avec PlayerWON. Pour rappel, la société permet de diffuser des spots publicitaires télévisés lors de vos parties. Suite à une année de test, les équipes travaillant sur cette technologie affirment désormais être prêtes à la déployer. Ces publicités devraient ainsi être affichées lors de moments clés. Petit bonus, les joueurs pourront récupérer lors de ses évènements des récompenses.

PlayerWON explique sa démarche en annonçant que « Les jeunes sont inaccessibles via le marketing traditionnel, moins coûteux, et ne sont donc atteints que par des accords avec des marques ou des jeux, comme cela a déjà été le cas avec NBA 2K par exemple, et la publicité impassable du jeu ». Selon ses tests, 22 % des joueurs pourraient être tentés de se procurer un jeu ayant été pubé dans une publicité in-game. Du côté des microtransactions, 11 % d’entre eux se laisseraient tenter suite à une publicité. La société compte lancer sa nouvelle plateforme d’ici à la fin de l’année 2021. Pour l’instant, nous savons simplement que 12 jeux devraient profiter de ce système de publicités télévisées in-game sur console.