L’IoT WEEK 2019, qu’est ce que c’est ?

Comme nous vous le précisions ce matin, depuis hier, lundi 2 décembre a lieu le salon IoT WEEK dans le nord de la France.

Orienté autour des nouvelles technologies et de l’internet des objets, Le Café du Geek est partenaire du salon et couvrira l’évènement pour vous partager son expérience.

L’IoT WEEK c’est quoi ?

L’IoT Week, c’est une semaine de manifestations dédiées à l’internet des objets dans les secteurs de l’industrie du futur, la ville du futur et leurs impacts sociétaux.

Mais c’est aussi plus de 60 conférences avec au programme des Masterclasses, des Conférences, des Hackathons, des Tables Rondes et bien plus encore. Nous essayerons de vous faire découvrir les dernières tendances du marché de l’IoT et ses enjeux aux travers de quelques articles sur les participants et le résultats du Hackathon de ce weekend

Le programme :

Mardi 3 Décembre :

Les Rendez-vous Industrie du Futur et Grandes écoles avec l’IMT Lille Douai mais aussi un Hackathon : « Ports du futur » suivi d’un second Hackathon « Sport et innovation »

Mercredi 4 Décembre :

Une Assemblée Plénière – L’industrie du Futur : pour quelle future industrie ? mais aussi des Conférences et Ateliers : Interopérabilité Maintenance predictive – jumeau numérique Cybersécurité : les rouages de la cybersécurité Supercalculateurs : les performances des CPU, GPU, ou GPU intégré Club d’entreprises Factory 4.0 avec les partenaires du projet Pitches Start-ups

Jeudi 5 Décembre :

Une Assemblée Plénière – Les imaginaires des territoires futurs suivie de Conférences et ateliers :

IA Embarquée

Etude de cas Résilience Urbaine avec la MEL

Tout savoir sur le Machine Learning

Workshop Le textile connecté au fil de la technologie – projet SmartX / présentation des projets européens

Les pitches « Jeudi du Numérique » avec la MEL

Conférence Bâtiment Intelligent avec CD2E

Et pour finir des rencontres Industrielles Régionales

Vendredi 6 Décembre :

Une Assemblée plénière éthique et intelligence artificielle ainsi que le début du 1er Hackathon de la Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis, le Hackathon « Traçabilité et Sécurisation des flux de transport » qui se poursuivra Samedi et Dimanche !

Retrouvez plus de détails sur le site même de l’IoT WEEK !

Et n’hésitez pas à nous dire si vous y serez sur nos réseaux sociaux !