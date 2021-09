Logitech annonce le MX Keys Mini, un clavier compact à 109 €

Logitech vient de revenir sur le devant de la scène avec un nouveau clavier pour sa gamme MX Keys. Là où les précédents claviers de la gamme profitaient d’un pavé numérique, cette nouvelle itération abandonne cette partie et prend la dénomination Mini. Pour 109 €, il sera ainsi possible de profiter d’un clavier compact et rétroéclairé.

Le MX Keys Mini de Logitech vient s’attaquer au Magic Keyboard d’Apple

Depuis de nombreuses années, Logitech a réussi à conquérir les consommateurs grâce à son clavier MX Keys. Cependant, il semble que certains utilisateurs souhaitent profiter d’un modèle plus petit. La marque souligne d’ailleurs avoir répondu aux « demandes de la communauté créative » en lançant le MX Keys Mini.

Pour commencer les présentations, sachez que le MX Keyx Mini vient profiter de la dernière version de Perfect Stroke. Logitech affirme ainsi proposer la meilleure technologie de frappe non mécanique. La marque souligne notamment que la disparition du pavé numérique permet de mieux positionner ses épaules au-dessus du clavier et de rapprocher la souris pour plus de confort. Comme la version classique du clavier, la déclinaison Mini peut se recharger en USB-C et se connecter en Bluetooth jusqu’à trois appareils.

Des petits ajouts sont tout de même de la partie. Le clavier se dote ainsi d’une touche sur le Logitech MX Keys Mini permettant d’activer ou couper le micro, une autre pour accéder aux émojis et une dernière pour lancer la dictée vocale. À noter, le clavier est proposé en version Mac. Côté écologie, Logitech annonce que le clavier est composé de pièces en PCR, soit en plastique recyclé. Dans les détails, on apprend que le modèle en graphite profite de 20 % de pièces issues de plastiques recyclés et 12% pour le modèle gris pâle et le rose. Au niveau de la batterie, le clavier tiendrait 10 jours avec le rétroéclairage et jusqu’à cinq mois sans.

Le Logitech MX Keys Mini est d’ores et déjà disponible pour la somme de 109 €, un prix somme toute élevé quand on sait que le MX Keys est affiché au même tarif.

