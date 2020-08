Lux Æterna de Gaspar Noé bientôt au cinéma

Le réalisateur de Seul contre tous, Irréversible, Love et Climax revient avec un nouveau film.

Il s’agit d’un moyen-métrage intitulé Lux Æterna, avec Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle.

Dans ce film où tous les acteurs jouent leur propre rôle, Béatrice Dalle réalise son premier film. Charlotte Gainsbourg accepte d’y incarner une sorcière jetée au bûcher. Mais le tournage va peu à peu virer au cauchemar suite à plusieurs dérapages techniques, psychotiques et une mauvaise organisation…

Ce film fait partie d’un projet artistique intitulé Self et organisé par la maison Yves Saint-Laurent. Gaspar Noé a affirmé pour le journal 20 Minutes que malgré tout, « il ne s’agissait pas d’un film de commande » et que Yves Saint-Laurent lui a offert « une liberté totale« .

Le film, en plus d’être intrigant, s’annonce être une véritable claque esthétique à la vue des premières images. Le Festival de Cannes de 2019 a accueilli Lux Æterna en hors-compétition aux séances de minuit. Nous étions par la suite sans nouvelle de ce film jusqu’à l’annonce d’une date de sortie par SensCritique. Le site a partagé la nouvelle, en exclusivité, sur les réseaux sociaux.

Lux Æterna sortira dans les salles le 23 septembre.

En attendant Lux Æterna, (re)découvrez Irréversible dans l’ordre chronologique

En attendant ce nouveau film, sachez que ce mois-ci ressortira un autre film de Gaspar Noé. Il s’agit de Irréversible, sorti en 2002. Petite particularité pour cette version, il s’agira d’une « inversion intégrale« .

Irréversible, avec Albert Dupontel, Vincent Cassel et Monica Bellucci, raconte l’histoire d’une vengeance raconté dans un ordre chronologique inversé (le début est à la fin et vice-versa). Une femme, Alex, est victime d’un viol. Suite à cet évènement tragique, son compagnon Marcus décide de la venger. Pour cela, il aura l’aide de Pierre, un ami à lui, et de deux inconnus.

Ce film fut présenté au Festival de Cannes, en compétition pour la Palme d’Or. Il y a fait scandale, notamment pour la scène du viol de personnage de Alex qui dure pas moins de 13 minutes.

Cette nouvelle version avait été présentée à la Mostra de Venise en 2019 et aura donc droit à une sortie publique dès le 26 août.