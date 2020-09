Mank : découvrez les premières images du prochain Fincher

Nous en avions parlé en juillet 2019 : le prochain projet de David Fincher sera un biopic et s’intitulera Mank. Ce nouveau film du réalisateur de Fight Club, The Social Network ou de Gone Girl sera un biopic. Un biopic dont le scénariste est nul autre que le père décédé du réalisateur, Jack Fincher. Il nous emmènera dans le Hollywood des années 1930 en revenant sur la création de Citizen Kane de Orson Welles, homme de théâtre connu et reconnu et dont Citizen Kane sera sa première réalisation à Hollywood. En résultera un film considéré comme l’un des plus grands jamais réalisés.

L’affiche française de Citizen Kane

Plus précisément, Mank reviendra sur l’écriture du scénario de Citizen Kane et notamment sur la relation tendue qui s’est établie entre Orson Welles et Herman J. Mankiewicz. Ce dernier, grand collaborateur d’Orson Welles, était chargé d’écrire le scénario du film.

Au casting, nous retrouverons entre autres :

Gary Oldman

Amanda Seyfried

Lily Collins ( Okja , Tolkien )

( , ) Tuppence Middleton ( Sense8 )

( ) Tom Burke ( The Musketeers ) dans le rôle de Orson Welles

( ) dans le rôle de Orson Welles Arliss Howard ( Full Metal Jacket )

( ) Charles Dance (les séries Game of Thrones et The Crown ou le film Imitation Game)

Ce samedi, le compte Twitter @NetflixFilm a publié les premières images de Mank. Nous pouvons voir que le film sera en noir et blanc, comme l’a annoncé Eric Roth, co-producteur du long-métrage. Ce même Eric Roth avait également annoncé en juin que Mank a cherché à ressembler à un film des années 1930.

Sur ces images, nous pouvons reconnaître Gary Oldman, qui incarnera Herman J. Mankiewicz. Mais aussi Amanda Seyfried, dans le rôle de l’actrice Marion Davies, et Charles Dance.

𝙹𝙾𝙴 (𝚅.𝙾.)

𝚆𝚘𝚛𝚍 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 𝚒𝚜 𝚛𝚊𝚍𝚒𝚘’𝚜 𝙶𝚘𝚕𝚍𝚎𝚗 𝙱𝚘𝚢 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚜 𝚝𝚘 𝚐𝚘 𝚝𝚘𝚎-𝚝𝚘-𝚝𝚘𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚆𝚒𝚕𝚕𝚒𝚎 𝙷𝚎𝚊𝚛𝚜𝚝, 𝚊𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞’𝚛𝚎 𝚑𝚎𝚕𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚔𝚒𝚝𝚌𝚑𝚎𝚗. pic.twitter.com/EOvUon3bUJ — NetflixFilm (@NetflixFilm) September 5, 2020

Eric Roth a annoncé que Mank devrait sortir dans le courant du mois d’octobre. En attendant sa sortie, nous pourrons nous apprêter à voir une bande-annonce dans les semaines à venir, possiblement ce mois-ci.