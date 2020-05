Mavic Air 2 – Une meilleure autonomie pour vos vidéos et photos

Ce modèle de drone se présente entre la gamme Mini et la Pro de la marque DJI. De plus en plus de personnes utilisent des drones pour réaliser de magnifiques vidéos ou photos de leurs vacances. Malgré les circonstances actuelles, DJI a décidé d’annoncer leur nouveau drone avec des évolutions qui ne sont pas négligeables. En même temps, à qui n’est pas arrivé de tomber en panne de batterie ?

Une évolution pour ce Mavic Air 2

Ce Mavic Air 2 pourrait en intéresser beaucoup d’entre vous. Dans un premier temps, le poids de ce drone est de 570 grammes soit 140 grammes de plus que son grand frère le Mavic Air première génération. Nous rappelons qu’en France, un drone pensant 800 grammes ou plus doit faire l’objet d’une demande d’immatriculation. Pour en savoir plus des informations sont disponible sur le site du ministère de l’écologie. Nous vous le disions plus haut, les drones ne sont pas réputés pour leur très grosse autonomie. Le Mavic Air 2 donne la possibilité de l’utiliser 13 minutes de plus comparé à son aîné pour un total de 34 minutes.

Une technologie déjà présente sur les téléphones

Ce Mavic Air 2 possède un objectif de 48 mégapixels pour réaliser vos vidéos et photos. Auparavant, l’objectif était de 12 mégapixels. Cependant, les photos ou vidéos ne sont prises qu’avec 12 mégapixels. C’est la partie logicielle qui gère en arrière-plan le cliché en capturant aussitôt plusieurs clichés et les assemblant pour en tirer le meilleur. Cette technologie nommée pour le Mavic Air 2 est le SmartPhoto. Cependant, elle est déjà présente sur certains téléphones comme la technologie SmartHDR sur les iPhone 11. Au niveau de la vidéo, le Mavic Air 2 propose de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde et en 1080p, jusqu’à 240 images par seconde. L’utilisation du HDR est possible, mais vous serez bridé en 4K à 30 images par seconde. La 8K fait également partie de ce Mavic Air 2, mais sous certaines conditions.

Des capteurs pour le sécuriser

Le drone se sert des évolutions qu’il possède pour améliorer la sécurité de notre porte-monnaie. Il pourra nous avertir par le biais d’une alerte sonore les objets qui sont relativement proches de lui. Le tout grâce à deux capteurs logés à l’avant et à l’arrière du drone. Une barrière de sécurité placée dans un lieu spécifique ? N’ayez en l’occurrence aucune crainte, le Mavic Air 2 ne prendra pas le risque d’y aller et volera sur place. Des capteurs lumineux sont également situés dessous pour aider l’usager à le poser lorsque l’éclairage est faible. Il faut que retenir que vous êtes le seul vrai maître aux commandes.

Une nouvelle télécommande est inclue avec le drone. Celle-ci est équipée d’un mode de liaison propre à DJI, l’OcuSync 2.0. Un protocole de liaison plus fiable et stable que le wifi avec une portée d’une dizaine de kilomètres. Le Mavic Air 2 sera disponible dans un premier temps en Chine, puis vers mi-mai en France. Il sera vendu prochainement au prix de 894 € avec une batterie et la télécommande. Pour le pack Fly More, il faudra débourser 1 049 € pour avoir en plus : un sac, des filtres ND, une station de recharge et trois batteries.