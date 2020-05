Les meilleurs forfaits mobiles 60 Go du moment (Free, B&You et RED)

Plusieurs offres chocs des opérateurs low cost Free, B&You et RED by SFR sont en ce moment en cours. Ces forfaits mobiles 60 Go en série limitée sont disponibles uniquement durant les prochains jours. Tous sans engagement, ceux-ci sont l’occasion idéale afin de faire des économies et profiter d’internet. Découvrez dans cet article les tenants et aboutissants des de la promotions proposées par ces opérateurs.

Forfait mobile 60 Go B&You

La sous-marque de Bouygues Telecom rallonge son offre 60 Go pour 11,99€ jusqu’au 12 mai. Sans engagement, celle-ci regroupe des options classiques, de la 4G en abondance ainsi qu’un petit peu de musicalité dans son offre:

60 Go d’internet mobile en 4G.

en 4G. Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM

en France et depuis l’Europe et les DOM 8 Go de data à l’étranger

Spotify Premium gratuit pendant 3 mois

L’opérateur propose aussi trois autres forfaits mobiles: une nouvelle offre à 4,99€, une autre avec 80 Go de 4G pour 13,99€ ainsi qu’une dernière à 100 Go pour 15,99€ pour une durée limitée.

Forfait mobile 60 Go RED by SFR – Le retour d’un forfait phare

RED by SFR est de retour avec son offre phare 60 Go à 12€ par mois. On retrouve à peu près la même offre que son concurrent B&You. L’opérateur préfère cependant proposer un peu de Cloud à la place de la musique. Détails de l’offre:

SMS, MMS et appels illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM

illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM Enveloppe de données mobiles de 60 Go en France

en France 8 Go à l’étranger

Option SFR Cloud 100 Go offerts

offerts Sans engagement

Valable jusqu’au 4 mai

Free casse les prix avec son offre 60 Go

Free a récemment ajouté 10 Go à son offre 50 Go. Celui-ci se positionne donc de manière virulente avec un prix agressif face aux forfaits mobiles de ses concurrents. Proposé pour 9,99€ par mois, son tarif est fixé pendant un an et passe à 19,99€ par la suite. Détails de l’offre:

60 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimité en France métropolitaine et depuis l’Europe

en France métropolitaine et depuis l’Europe 4 Go d’internet à l’étranger

Sans engagement

Offre valable jusqu’au 5 mai

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un de ses forfaits mobiles pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.