Murs végétaux pilotés par IA : TNGLAB promet 80 % d’eau en moins pour faire entrer la nature dans les bâtiments

Les canicules ne sont plus une exception, et la vie urbaine se replie peu à peu à l’intérieur des bâtiments. Bureaux, centres commerciaux, villes souterraines : c’est là que se passent désormais les journées. La startup coréenne TNGLAB veut y faire entrer la nature, avec un mur végétal piloté par l’IA. Sa fondatrice, Kim Young-ju, détaille un projet qui dépasse largement la simple déco verte.

Vivre dedans, la nouvelle norme

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), les onze années de 2015 à 2025 sont les onze plus chaudes jamais enregistrées. Les villes s’adaptent déjà. Barcelone a transformé bibliothèques, musées et écoles en « refuges climatiques », plus de 500 cet été. Aux États-Unis, l’EPA estime que les Américains passent environ 90 % de leur temps à l’intérieur.

Séoul pousse la logique encore plus loin. Le quartier d’affaires international de Yongsan est pensé comme une ville verticale, avec environ 500 000 m² d’espaces verts annoncés. Sous l’avenue Yeongdong-daero, à Gangnam, se prépare la plus grande ville souterraine du pays. Elle a été conçue pour laisser entrer lumière naturelle et air extérieur jusque sous terre.

Pour Kim Young-ju, ce mouvement était prévisible. Elle raconte avoir visé d’abord le Moyen-Orient, où la chaleur pousse toute la vie sociale dans les centres commerciaux. Une piste de ski couverte y tourne d’ailleurs à Dubaï depuis 2005. « Ce jour est arrivé bien plus tôt que je ne le pensais », résume-t-elle.

Des dizaines de milliers de plantes à soigner

Faire entrer la nature dans un bâtiment, l’idée séduit tout le monde. La faire survivre, c’est une autre histoire. Une plante d’intérieur dépend de l’eau, de la lumière et de bonnes conditions de photosynthèse. Jusqu’ici, il fallait des humains présents en permanence pour s’en occuper.

L’arrosage, lui, est déjà automatisé chez TNGLAB. Selon l’entreprise, son irrigation connectée (AIoT) consomme environ 80 % d’eau en moins qu’un arrosage classique. Mais à l’échelle d’une tour qui accueille des dizaines de milliers de plantes, ce n’est plus suffisant. D’où un changement de cap assumé : passer du « système » de mur végétal à une plateforme d’infrastructure urbaine.

Un mur qui boit l’humidité de la clim

Concrètement, l’IA analyse la qualité de l’air et l’humidité de la pièce, puis ajuste la croissance des plantes en autonomie. L’entreprise développe aussi DEW-X, une technologie couplée à la climatisation. Elle récupère l’humidité de l’air pour la redonner aux plantes. Objectif affiché : un mur végétal qui ne puise plus d’eau à l’extérieur.

L’autre enjeu, c’est l’énergie. D’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’exploitation des bâtiments pèse environ 30 % de la consommation finale d’énergie mondiale. TNGLAB veut donc brancher ses murs sur les systèmes de gestion technique et de CVC (chauffage, ventilation, climatisation). Des rapports chiffreraient ensuite l’énergie économisée.

La plateforme doit aussi se greffer sur les jumeaux numériques des grands bâtiments, pour une gestion à distance depuis n’importe où. Le modèle ne s’arrête donc pas à la vente : installation, exploitation, maintenance et données environnementales forment un tout.

Habiller les data centers de verdure

Côté matériel, TNGLAB mise sur des panneaux végétaux incombustibles, pensés notamment pour les data centers. Le sujet n’a rien d’anecdotique. L’AIE prévoit que leur consommation électrique mondiale passe d’environ 415 TWh en 2024 à 945 TWh en 2030.

Ces installations se rapprochent des centres-villes et aggravent les îlots de chaleur. Une équipe internationale, dont des chercheurs de l’université de Cambridge, a mesuré par satellite une hausse moyenne de 2 °C du sol autour des data centers d’IA. L’étude, encore en prépublication, relève jusqu’à 9 °C sur certains sites. L’idée de Kim Young-ju : envelopper ces bâtiments mal aimés des riverains dans du végétal pour faire baisser la température.

D’architecte d’intérieur à jardinière de l’IA

Le parcours de la dirigeante explique beaucoup. Pendant plus de 20 ans, elle a été architecte d’intérieur. Les déchets de chantier et les perturbateurs endocriniens l’ont poussée à revoir sa façon de concevoir les espaces. Elle a ensuite dirigé Creation F, une entreprise agricole, avant de se heurter aux murs de la distribution.

Le mur végétal est né à la croisée de ces deux vies : concevoir des espaces et faire pousser des plantes. La philosophie maison tient en une formule, « concevoir l’air avec la nature ». Pour elle, plus la technologie s’impose, plus le besoin de nature grandit. Elle cite l’OMS Europe, qui associe les espaces verts urbains à une baisse du stress.

Un café-vitrine pour convaincre

Pour montrer son savoir-faire au grand public, TNGLAB a ouvert Eats Nature. Le concept : un café-restaurant entouré de plantes, qui sert aussi de salle d’exposition. Le premier a ouvert il y a trois ans et demi sur l’Incheon Global Campus. Le second a suivi l’an dernier sur le campus international de l’université Yonsei, à Songdo.

Jusqu’ici, l’entreprise ne travaillait qu’avec des professionnels. Ces cafés lui servent désormais de point de contact avec le public et de preuve de concept pour ses clients B2B. On y déguste des pâtes au milieu d’un mur vivant, ce qui reste une démonstration plutôt agréable.

Un pari séduisant, encore à prouver

Sur le papier, la promesse coche beaucoup de cases : moins d’eau, moins d’énergie, plus de bien-être. Les chiffres clés restent toutefois ceux de l’entreprise, sans étude indépendante publiée sur ses installations. DEW-X est encore en développement, et les économies d’énergie promises ne sont pas encore chiffrées.

TNGLAB reste aussi une solution B2B, pour l’instant absente du marché français. Vous ne poserez donc pas un mur DEW-X dans votre salon demain matin. L’approche mérite néanmoins d’être suivie de près, alors que les grandes villes cherchent comment rafraîchir des bâtiments où se déroule désormais presque toute la vie quotidienne.