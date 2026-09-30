Naughty Dog confirme deux nouveaux projets The Last of Us, mais il faut encore attendre très longtemps…

C’est donc officiel : Naughty Dog n’en a pas encore fini avec la licence The Last of Us. À l’occasion de la fin du The Last of Us Day 2026, Neil Druckmann a confirmé que le studio travaillait actuellement sur deux nouveaux projets liés à sa célèbre franchise post-apocalyptique. Par contre, ce n’est pas pour les prochains mois…

Voir aussi : Destiny 2 n’est pas mort finalement : Bungie fait machine arrière et promet de restaurer son contenu disparu !

Ce qu’on sait des projets The Last of Us en développement chez Naughty Dog

Dans son message publié le 28 septembre, Neil Druckmann explique que Naughty Dog “travaille sur plusieurs nouveaux projets particulièrement intéressants”. Tous deux sont encore à un stade très précoce de leur développement, ce qui explique pourquoi le studio ne dévoile pour le moment pratiquement aucun détail.

Une chose est néanmoins officielle : ces deux projets doivent permettre d’étendre le canon du jeu au-delà de Part I et Part II. Naughty Dog ouvre donc clairement la porte à de nouvelles histoires dans cet univers, sans préciser pour autant la forme qu’elles prendront.

“Nous avons actuellement plusieurs nouveaux projets très prometteurs qui en sont encore à leurs tout débuts ; nous ne pouvons donc pas en dire grand-chose pour l’instant”, ajoute M. Druckmann. “Je peux toutefois vous dire que ces deux projets viendront enrichir l’univers de The Last of Us au-delà des parties I et II.”

“L’univers de The Last of Us compte énormément pour nous, et nous n’y retournerions pas si nous n’avions pas quelque chose d’important à raconter. Nous pensons que ces histoires méritent d’être racontées.”

Impossible donc d’affirmer pour le moment s’il s’agit d’un éventuel Part III ou de deux jeux entièrement nouveaux.

Mais les joueurs devront patienter. Avec les deux projets encore aux premiers stades de production, Naughty Dog ne semble pas encore prêt à lever le voile sur leur contenu. Pour le moment, une seule certitude demeure : l’histoire d’Ellie continue.