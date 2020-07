Netflix fait revenir l’essai gratuit de 7 jours, le Google Pixel 3a arrêté et MIUI 12 déployé – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du mardi au samedi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Free, Oneplus et Microsoft Edge. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Netflix, Google Pixel et de Xiaomi avec MIUI 12. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Netflix fait revenir l’essai gratuit de 7 jours

Il y a quelques mois, Netflix a supprimé l’essai gratuit de 30 jours sur sa plateforme à cause d’abus de certains utilisateurs. Il fallait seulement une nouvelle adresse e-mail et une autre carte bancaire pour pouvoir en profiter à nouveau. Aujourd’hui, Netflix fait marche arrière. En effet, le service de SVOD propose à nouveau une offre d’essai, mais sous une différente forme. Désormais, l’utilisateur doit d’abord payer l’abonnement à l’inscription. S’il n’est pas satisfait, il a alors 7 jours pour se rétracter et se faire rembourser. L’entreprise mise donc sur la formule du « satisfait ou remboursé ». Cette nouvelle stratégie de recrutement est compréhensible depuis l’apparition de nouveaux concurrents comme Disney+ ou alors Apple TV+.

Google abandonne le Pixel 3a

C’est la fin pour le Google Pixel 3a et son grand frère, le Google Pixel 3a XL. Longtemps considéré comme le fer de lance de la marque sur le marché des smartphones abordables, il s’agit sans aucun doute du meilleur photophone de sa catégorie, mais il disparaît aujourd’hui. Google arrête sa commercialisation en France pour probablement laisser la place à son successeur, le Google Pixel 4a. Il s’agit d’un smartphone très attendu par le grand public. Déjà repoussé plusieurs fois, son lancement serait prévu depuis début mai. Son apparition dans les registres de certification FCC aux USA nous permet tout de même d’estimer sa venue très prochaine au mois de juillet. À en croire les rumeurs, on espère que les Google Pixel 4a seront à la hauteur de son principal concurrent, l’iPhone SE 2020 d’Apple

MIUI 12 est en cours de déploiement sur les smartphones Xiaomi.

En avril dernier, Xiaomi présentait MIUI 12, une toute nouvelle interface pour une grande partie de ses smartphones. Hier, le constructeur chinois a commencé le déploiement de la version stable de MIUI 12. Ainsi, une douzaine de smartphones sont compatibles et peuvent ainsi profiter de cette mise à jour majeure. Avec cette dernière, une nouvelle interface graphique est utilisée avec de nouvelles animations notamment pour l’écran de veille. Voici la liste des smartphones compatibles avec la mise à jour stable de MIUI 12 en France :

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

D’autres modèles comme le Xiaomi Mi 10 proposent la mise à jour mais seulement en Chine. Il faudra attendre quelques semaines voire quelques mois avant de voir la mise à jour arriver en France.

On espère que les actualités du jour autour de Netflix, Google Pixel et de Xiaomi vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

