Netflix s’offre pas moins de 21 films Ghibli

C’est ce qu’on appelle un magnifique retournement de veste que vient d’effectuer le studio Ghibli. En effet, ce dernier avait annoncé que leurs films ne seraient jamais sur une plateforme de streaming. Et pourtant, cette déclaration n’a visiblement pas inquiété Netflix car la plateforme de streaming vient d’annoncer l’acquisition des droits de diffusion de 21 films du célèbre studio japonais.

Dès le 1er février prochain, les abonnées Netflix pourront profiter des œuvres de Myazaki. Petit bémol, le catalogue de Netflix Canada, Japon et Etats-Unis ne disposera pas des films, car les droits appartiennent à HBO Max.

Voici plus en détail les arrivées des films du studio Ghibli :

1er Février: Le Château dans le ciel, Mon Voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Souvenirs goutte à goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l’océan et Les contes de Terremer / 1er Mars: Nausicaä de la vallée du vent, Princesse Mononoke, Mes voisins les Yamadas, Le Voyage de Chihiro, Le Royaume des Chats, Arrietty, le petit monde des chapardeurs et Le Conte de la princesse Kaguya / 1er Avril: PomPoko, Si tu tends l’oreille, Le château ambulant, Ponyo sur la falaise, La colline aux coquelicots, Le Vent se lève et Souvenirs de Marnie.

Le bloc photo du Galaxy S20 Ultra se dévoile





L’annonce des futurs Samsung Galaxy S20 est de plus en plus proche. Les rumeurs tendent à se multiplier au cours du temps. C’est notamment le cas pour le présumé « Samsung Galaxy S20 Ultra ». Le leaker Ishan Agarwal a posté samedi dernier une image des capteurs photo qui devraient équiper le prochain Galaxy S20 Ultra. Au total, il y a aurait 4 capteurs photo dont un qui est mis à l’écart des autres. À côté, on peut y découvrir la mention « 100X » ce qui laisse penser à la présence d’un zoom numérique 100X. Cela représente le double de ce que propose le Huawei P30 Pro actuellement. Quant aux autres capteurs photo, nous n’avons pas plus d’informations pour le moment. D’autres rumeurs annonceraient un capteur principal de 108 Mpx, un zoom de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur ToF.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra aurait la vocation d’être le smartphone sans compromis de l’entreprise. Il serait équipé d’un Snapdragon 865, une batterie de 5000mAh, d’un écran 120Hz ainsi qu’une capacité à filmer en 8K. Bien sûr, ces informations sont pour le moment à prendre pour des pincettes, nous vous tiendrons informé s’il est présenté.



Le Console Streaming Xbox arrive en France

Microsoft vient de dévoiler l’arrivée une nouvelle fonctionnalité pour les possesseurs de Xbox One en France. Du nom de Console Streaming, cette fonctionnalité permet de jouer aux jeux stockés sur votre Xbox One depuis votre smartphone Android. Une bonne façon pour l’entreprise de se préparer avant l’arrivée de son service de cloud gaming XCloud. Seules les personnes faisant partie du programme Xbox Insider peuvent pour le moment utiliser cette nouvelle fonction.

