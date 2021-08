Netflix part à la chasse aux VPN et bloque les adresses IP de certains abonnés

Mauvaise nouvelle pour toutes les personnes utilisant des VPN ou des proxys pour accéder à Netflix dans d’autres pays. La plateforme de streaming commence à se protéger face à cette pratique en vérifiant l’emplacement réel de ses abonnés. De ce fait, certains comptes effectuant cette pratique ont été bloqués. Petit problème, des victimes collatérales sont aussi touchées par cette nouvelle politique.

La fin des VPN sur Netflix ?

Depuis quelques années, vous entendez de plus en plus parler de VPN. Ces derniers sont vantés comme une solution permettant de protéger votre vie privée sur internet grâce à une connexion sécurisée et confidentielle. Ils sont aussi très souvent utilisés afin d’accéder à des plateformes uniquement disponibles dans certains pays. L’utilisation la plus répandue est celle consistant à profiter des catalogues étrangers de services de streaming, notamment Netflix.

D’après le site TorrentFreak, Netflix aurait commencé à bloquer les adresses IP résidentielles des personnes utilisant un VPN, mais aussi les personnes souhaitant profiter de ses différentes bibliothèques de séries, films et documentaires à travers le monde. De plus, nous apprenons que certains abonnés n’ayant pas utilisé de VPN se sont vu bloquer l’accès à leur compte.

Un porte-parole de WeVPN déclare : « Le dommage collatéral est que vous avez des centaines de milliers d’abonnés résidentiels légitimes de Netflix qui ne peuvent plus accéder au catalogue complet de Netflix dans leur pays depuis leur domicile ».

Pour reaccéder à son compte, Netflix précise que les utilisateurs doivent directement contacter leur fournisseur d’accès à internet afin de savoir pourquoi leur adresse IP est associée à un VPN ou un proxy. Une chose est sure, cette nouvelle politique va fortement impacter l’expérience des utilisateurs. Mais aussi les limiter sévèrement au catalogue de contenus disponible dans leur pays.

