Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d'actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Quant au programme d'aujourd'hui, ça sera un peu de Nintendo Direct Animal Crossing, Twitter et Spotify. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Préparez-vous au Nintendo Direct Animal Crossing

Sorti en 2001, Animal Crossing a cumulé une base de joueurs assez conséquente. En effet, la licence est tellement populaire qu’à l’occasion de la sortie de la prochaine version du jeu, une édition limitée de la Nintendo Switch aux couleurs du jeu est disponible. Par ailleurs, la sortie d’Animal Crossing: New Horizons est programmée pour le 20 mars 2020.

Jusqu’ici, nous ne savions toujours pas si un live serait tenu avant à la sortie du jeu. Cependant, cela semblait très probable en vue de la communication de la firme nippone à chaque sortie de grosse licence. C’est alors par surprise que Nintendo a annoncé avant-hier sur Twitter que le prochain Nintendo Direct concernerait Animal Crossing et se tiendrait ce jeudi 20 février à 15h. D’une durée d’environ 25 minutes, l’entreprise y présentera les principales nouveautés du jeu. Le moment venu, il vous suffira d’y accéder via ce lien.

Twitter va passer au Stories grâce à Chroma Labs

Twitter, toujours à la recherche de nouveaux moyens de partager du contenu pour ses utilisateurs, vient de s’offrir la start-up Chroma Labs. L’application, qui a travaillé notamment sur le système de stories de Facebook et d’Instagram, appartient désormais à leur concurrent. Cela laisse présumer la venue prochaine des stories sur Twitter, comme le font désormais la plupart des applications de messagerie et les réseaux sociaux actuels. En effet, Instagram, Messenger, Facebook et Snapchat sont de sérieux concurrents et proposent déjà cette fonctionnalité. En espérant que cela ne vienne pas dénaturer la plateforme, Twitter tente d’attirer de nouveaux utilisateurs et de se réconcilier avec ceux qui l’ont délaissé pour ses rivaux.

Les paroles arrivent enfin sur Spotify

Exit « Behind the lyrics » qui permettait de découvrir des anecdotes plus ou moins utiles sur une chanson, Spotify déploie désormais les paroles complètes de vos musiques favorites. Pas encore disponible pour tous, l’apparition des paroles est encore en version bêta. Cette nouvelle fonctionnalité se fait grâce à la collaboration avec MusicxMatch, plateforme et application qui permet de connaitre les paroles des musiques écoutées tout en les faisant défiler en direct. Une nouvelle feature qui s’inspire d’Apple Music qui propose depuis quelques mois cette même fonctionnalité. Il est drôle de voir que l’actuel leader du streaming musical (pour le moment) s’inspire de son principal concurrent pour tenter de creuser l’écart.

On espère que les actualités du jour autour du Nintendo Direct Animal Crossing, Twitter et Spotify. On se retrouve demain pour encore plus d'actualités dans une nouvelle Pause Café !