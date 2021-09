Nintendo Switch : bientôt des jeux Game Boy et Game Boy Color sur la console

Selon certaines sources, le Nintendo Switch Online s’enrichirait prochainement d’un catalogue de titres Game Boy et Game Boy Color. Aujourd’hui, il ne propose que des jeux NES et SNES.

La Nintendo Switch propose déjà des jeux rétro

En septembre 2018, Nintendo a trouvé un bon moyen aux utilisateurs de Switch de s’abonner à son service en ligne : un accès illimité à 80 jeux NES, dont certains sont même jouables en multijoueur via Internet. L’année suivante, c’est 50 jeux Super Nintendo qui seront mis à l’honneur, et sans devoir débourser un euro de plus.

Nintendo a fait un pas dans le rétrogaming en permettant de jouer aux classiques de la NES et de la Super NES depuis le service Switch Online. Mais cette offre pourrait bien s’enrichir. En effet, plusieurs médias comme Eurogamer et Nintendo Life sont formels : le service Nintendo Switch Online proposera bientôt un nouveau catalogue de jeux rétro, dédié à la Game Boy et la Game Boy Color.

Game Boy et Game Boy Color arriveraient bientôt sur Switch

Les traces d’un émulateur auraient été remarquées dès 2019, mais surtout des sources expliquent que la disponibilité de ces jeux est prévue pour « très bientôt ». On peut ainsi imaginer un lancement dans quelques jours seulement, pour les trois ans du service, le 19 septembre prochain.

Entre The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Super Mario Land, Castlevania: The Adventure ou encore Mystic Quest, ce ne sont pas les titres populaires qui manquent. Sans oublier non plus la franchise Pokémon qui est arrivée lors de la deuxième moitié des années 90 ou Wario Land 3 et Donkey Kong Country. À noter que les jeux de Game Boy Advance ne seraient pas prévus pour le moment.

